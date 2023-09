Spettacolo

Nicolò Figini | 20 Settembre 2023

Grande Fratello

Fiordaliso, Angelica e Anita hanno parlato di come nascondere i rumori molesti in bagno al Grande Fratello. Il video

Il Grande Fratello e i rumori molesti in bagno

Di recente Fiordaliso è entrata nella casa del Grande Fratello e ha detto chiaramente che le piacerebbe tornare al Festival di Sanremo. Tuttavia, ha raccontato sempre lei, i cantanti della sua generazione non vengono considerati da Amadeus, il quale preferisce i più giovani o le glorie over 80:

“Per i cantanti non giovani se non hai 80 anni non ti chiamano. Per noi della mia generazione è difficile. Adesso vogliono i volti nuovi. Quelli degli anni ’80 hanno più difficoltà.

O c’è Zucchero che mi scrive un pezzo, Vasco che mi scrive una canzone, altrimenti preferiscono un Achille Lauro. La musica è molto cambiata. Ora le cose non sono più come prima”.

In queste ore, invece, è tornata protagonista di una scena molto divertente insieme ad Anita e Angelica. Fiodaliso doveva andare in bagno e si è chiesta come potesse nascondere eventuali rumori molesti. Insieme alle due ragazze ha pensato ad alcuni metodi così che gli spettatori del Grande Fratello o gli altri concorrenti non potessero ascoltarla.

Nel video qui sotto sentiamo Angelica parlare “delle basi“, ovvero mettere la musica alta dal telefono. Questo, però, dentro la Casa non è possibile. Di conseguenza le hanno suggerito di cantare ad alta voce oppure fare scorrere l’acqua del bidet.

Fiorde, anita angelica ed i metodi vari per coprire i rumori mentre sei in bagno 🙈#grandefratello pic.twitter.com/JOiRV3CyXK — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) September 19, 2023

Chissà quale metodo avrà scelto la cantante. Continuate a seguirci per tante altre news.