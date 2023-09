Spettacolo

Nicolò Figini | 20 Settembre 2023

Ballando con le stelle

Sara Croce a Ballando con le stelle

Continuano a essere rivelati i concorrenti che vedremo prossimamente a Ballando con le stelle 2023. Tra questi, per esempio, possiamo citare Ricky Tognazzi, Simona Ventura e Paola Perego. L’ultimo in ordine cronologico era stato il giornalista Antonio Caprarica:

“Buongiorno cari amici. Di solito mi vedete in giacca e cravatta. Ma sono sempre io, Antonio Caprarica, immerso nelle fresche acque dove ho passato l’estate a nuotare per allenarmi. Rinforzare la muscolatura in vista della grande sfida autunnale per la Corona.

Non quella d’Inghilterra di cui vi racconto da anni, ma un’altra ugualmente scintillante tentatrice. Quella di miglior ballerino, di campione di Ballando con le stelle. Quest’anno in gara ci sarà anche io. Come vedete ce la sto mettendo tutta, ma conto moltissimo sul vostro aiuto e sostegno. Arrivederci a presto”.

Questa mattina, invece, è stata annunciata Sara Croce. Se quasi tutti, per ora, nei loro video di presentazione si sono fati vedere in tenuta sportiva lei ha voluto fare qualcosa di diverso. L’ex Bonas di Avanti un altro, infatti, nel video prende il sole e si rilassa prima di partire con questa avventura a Ballando con le stelle 2023.

📣 Sara Croce si prepara a #BallandoConLeStelle 2023: niente ginnastica, niente preparazione atletica ma scorte di energia solare!@milly_carlucci pic.twitter.com/7tjzC0YD9Q — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) September 20, 2023

Siete pronti a vederla all’azione? L’appuntamento è fissato per il mese di ottobre su Rai 1 alle ore 21:35 circa. Seguiteci per non perdervi tante altre news.