NEWS

Nicolò Figini | 3 Ottobre 2023

Grande Fratello

Silvia Toffanin al Grande Fratello?

In queste ore abbiamo parlato di un’eventuale chiusura anticipata del Grande Fratello. In queste ore, infatti, sul web si è diffusa l’ipotesi secondo la quale il reality potrebbe chiudere in anticipo rispetto a quanto previsto a causa degli ascolti che non sarebbero soddisfacenti per Mediaset:

“Per la prima volta in dieci anni, nel palinsesto di punta in prima serata, hanno avuto difficoltà a sviluppare la puntata. Questo è un episodio preoccupante. […]

Chiusura anticipata, atmosfera pesante, difficoltà per sviluppare la puntata raccontano, non accadeva da decenni. La chiusura anticipata diventa un’ipotesi sempre più concreta”.

Ovviamente si tratta solamente di indiscrezioni e non sappiamo quanto ci sia di vero. La stessa cosa vale per ciò che stiamo per scrivere. Quindi, prima di andare avanti, consigliamo di prendere tutto ciò che sta per arrivare con le pinze. Si vocifera che in un futuro potremmo vedere alla conduzione del GF Silvia Toffanin.

A riprendere il rumor è anche un account Twitter notoriamente incline a lanciare gossip però non sempre fondati:

“Nei toto nomi per i possibili ed eventuali sostituti alla conduzione del #grandefratello si inizia a fare un solo nome, quello di Silvia Toffanin, figura che verrebbe ben vista e non solo dai dirigenti Mediaset”.

Questo non significa assolutamente che Signorini se ne andrà dalla conduzione del Grande Fratello a breve. Si pensa però all’eventualità che questo possa accadere. Bisogna capire Che cosa accadrà prossimamente. Noi vi terremo aggiornati qualsiasi cosa accadrà.

Nel mentre continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.