“Non mi sono mai rifatta”, Patty Pravo sconvolge Francesca Fagnani a Belve

Debora Parigi | 3 Ottobre 2023

In un’anteprima dell’intervista di stasera a Belve di Francesca Fagnani, veniamo a sapere che Patty Pravo non si p mai ritoccata

Le parole di Patty Pravo a Belve da Francesca Fagnani sui ritocchi estetici

Questa sera, martedì 3 ottobre, a Belve ci sarà tra gli ospiti di Francesca Fagnani anche la cantante Patty Pravo. Molti sono i temi affrontati durante l’intervista, dalle droghe, agli amori fino ai ritocchi estetici. E proprio su questo argomento, grazie a un video di anticipazioni, abbiamo la risposta dell’artista che spiazzerà il pubblico e che ha spiazzato la stessa giornalista.

La Fagnani, infatti, ha chiesto alla Pravo se riguardo i ritocchi estetici sia sempre andato tutto bene o se si sia pentita di qualche intervento. Lei ha risposto: “Non mi sono mai fatta niente”. La conduttrice è rimasta per un attimo sorpresa e ha chiesto conferma. “Qualche iniezioncina”, ha risposto lei. Così Francesca Fagnani le ha chiesto cosa si rifarebbe. “Mi farei un bel lifting, però ci vuole tempo. E io non ho tempo”, ha concluso.

Non vi possiamo promettere un lifting, ma possiamo tirarvi su il morale questa sera insieme a @francescafagnan e @pattypravo 😉#Belve, alle 21.20 su #Rai2 e in streaming su #RaiPlay pic.twitter.com/WWJj4aRUXU — Rai2 (@RaiDue) October 3, 2023

Come detto, nel corso dell’intervista a Belve c’è stato anche spazio per parlare di droga. E la cantante ha ammesso di averne fatto uso, aggiungendo di non essere stata l’unica nel suo ambiente lavorativo. Addirittura ha detto che molti suoi colleghi fanno uso di sostanze stupefacenti (senza ovviamente fare nomi). Alla domanda se avesse assunto in passato anfetamine, lei ha risposto: “Certo, ma chi è che fa questo mestiere senza anfetamina?”.

Il motivo di questa assunzione è legato al lavoro che fanno, come la stessa Patty Pravo ha ammesso. Perché cosa succede quando si prendono queste sostanze? La cantante è stata molto diretta e tranquilla nella sua risposta: “Stai sveglio: lavori talmente tanto che alle volte non dormi assolutamente, hai molta vitalità”.

Potete vedere l’intervista completa questa sera in prima serata su Rai2 e poi può essere rivista in streaming su RaiPlay.