Grande Fratello, un ex volto noto di Temptation Island verso il cast della prossima edizione

Nicolò Figini | 4 Giugno 2024

Grande Fratello

Stando alle recente indiscrezioni sembrerebbe che un ex volto di Temptation Island sia in trattative per il Grande Fratello

In queste ultime ore si è diffuso sul web il rumor secondo il quale Nicola Tedde, ex volto noto di Temptation Island, potrebbe approdare nella prossima edizione del Grande Fratello.

Nicola Tedde al Grande Fratello?

Nel 2019 Nicola Tedde aveva partecipato a Temptation Island insieme all’allora fidanzata Sabrina Martinengo. Il loro viaggio nei sentimenti era stato piuttosto burrascoso ma alla fine avevano deciso di uscire dal reality mano nella mano. A fare colpo sul pubblico era stata la loro differenza d’età, in quanto Nicola aveva 12 anni meno della compagna. Ma come mai sembra che Tedde possa approdare al Grande Fratello prossimamente?

Oggi Nicola è single, da quando nel 2021 ha annunciato la rottura con Sabrina, e quindi è pronto ad addentrarsi in nuove avventure: “Inutile nasconderlo, entrambi non eravamo più felici insieme, ricordateci sempre così belli e soprattutto veri“. Ecco perché sembrerebbe, stando a quanto riportato da Amedeo Venza, che la produzione del GF lo abbia contatto sul suo profilo Instagram:

“Ve lo ricordate Nicola? Ha partecipato qualche edizione fa a Temptation Island. In questi giorni ha ricevuto il messaggio dalla pagina del Grande Fratello per partecipare alla prossima edizione”.

Un ex volto di Temptation Island al Grande Fratello?

Ovviamente tale segnalazione è da prendere con le pinze perché non sappiamo che cosa ci sia di vero. Fatto sta che dovremo attendere un’eventuale conferma o smentita da parte del diretto interessato. Inoltre, in questo modo verrebbe confermato un dato che già era abbastanza chiaro: i concorrenti della prossima edizione dovrebbero essere di nuovo misti.

I nomi, ad ogni modo, non verranno annunciati prima della fine dell’estate, fatta eccezione per qualche sporadica sorpresa da parte del conduttore Alfonso Signorini. Noi continueremo ad aggiornarvi passa passo per non farvi perdere alcuna notizia sui vostri vip preferiti e il mondo dello spettacolo.