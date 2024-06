Sarah Toscano è la nuova popstar italiana (e il video ufficiale di Sexy Magica lo dimostra)

Spettacolo

Nicolò Figini | 4 Giugno 2024

Amici 23

In queste ore è stato rilasciato, dopo una grande attesa da parte dei fan, il video ufficiale di ‘Sexy Magica‘ di Sarah Toscano.

Il video di Sexy Magica di Sarah Toscano

Dopo la vittoria inaspettata, dalla maggior parte del pubblico, di Sarah Toscano ad Amici 23 la cantante sta ricevendo il favore dei fan grazie alle sue interviste ed esibizioni. In queste ultime settimane, infatti, è apparsa in vari eventi musicale in giro per l’Italia e sta collezionando varie ospitate in radio.

I fan inoltre sono sempre presenti in numero elevato alle tappe del suo instore, al quale sono state aggiunte nuove date anche in Sicilia e Liguria. Insomma, degli appuntamenti da non perdere così come la visione del video relativo al suo singolo di maggior successo.

In queste ore, martedì 4 giugno 2024, è stato pubblicato sul canale YouTube di Sarah Toscano il videoclip di “Sexy Magica“. I suoi follower sono corsi a commentarlo con enorme entusiasmo e tra le immagini che scorrono davanti ai nostri occhi possiamo vedere l’ex concorrente di Amici nei panni di una giocatrice di tennis.

Poi la troviamo mentre si trucca in un letto con altre due ragazze. Un video semplice ma sicuramente di grande effetto che ha anche rimandato gli spettatori al film “Challengers” di Luca Guadagnino, forse in riferimento allo sport protagonista in ambedue i progetti.

Ovviamente le critiche non mancano mai e Sarah Toscano ne ha ricevute oggi come nei giorni scorsi. Basti pensare, per esempio, all’ex prof di Amici Grazia Di Michele. Quest’ultima aveva lanciato alcuni commenti negativi: È una ragazza che non ha molto da dire. È acerba, è in formazione. Può dare l’idea a chi si vuole iscrivere alla nuova edizione di Amici che ‘sì, ce la posso fare’. Un bel bigliettino da visita per i casting“. Voi cosa ne pensate?