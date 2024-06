Dopo il ruolo di opinionista a L’Isola, Dario Maltese condurrà, per tutta l’estate, Mattino Cinque News Estate su Canale 5

Per la conduzione di Mattino Cinque News Estate, pare che Mediaset abbia puntato tutto su Dario Maltese. Il conduttore del TG5, reduce dal ruolo di opinionista a L’Isola dei Famosi, avrà anche questo importante incarico e terrà compagnia ai telespettatori in questi mesi estivi.

Dario Maltese condurrà Mattino Cinque News Estate

Non solo il ritorno di Temptation Island (con le prime due coppie presentate formate da Siria e Matteo così come Jenny e Tony), ma sono altre le trasmissioni che ci terranno compagnia nel corso di questi mesi. Pensiamo per esempio a Mattino Cinque News Estate che, a quanto pare, vedrà al timone Dario Maltese.

Secondo quanto riportato da TV Blog sul proprio sito sarà il giornalista del TG5 a prendere il testimone della coppia formata da Francesco Vecchi e Federica Panicucci. I due conduttori per tutta l’intera stagione ci hanno tenuto compagnia e ora si godono un po’ di meritato relax. A quanto pare la scelta da parte di Mediaset è caduta in casa e più precisamente su Dario Maltese, per l’appunto.

Il conduttore del TG5 dopo la buona prova nel ruolo di opinionista a L’Isola dei Famosi, sembra aver convinto i piani alti ad affidargli Mattino Cinque News Estate. Si tratta sicuramente di un impiego più nelle sue corde, dato che si ritrova nel suo ruolo d’origine: il presentatore. Nonostante ciò però nel reality show condotto da Vladimir Luxuria, c’è da dire che Dario Maltese ha dimostrato di essere molto attento alle dinamiche tra naufraghi e di avere sempre la battuta pronta quando necessario.

Certamente come opinionista l’abbiamo scoperto in una veste decisamente inedita, ma terminata questa esperienza (che si concluderà proprio oggi con la finale de L’Isola dei Famosi), è tempo di nuovi progetti. E il prossimo sarà proprio Mattino Cinque News Estate. Dario Maltese è pronto a ripartire con la trasmissione del mattino di Canale 5!