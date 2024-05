Grande Fratello, furiosa lite per una coppia: “Lui l’avrebbe lasciata da sola nella sua città”

NEWS

Nicolò Figini | 29 Maggio 2024

Stando alle ultime indiscrezioni parrebbe che una coppia nata al Grande Fratello stia affrontando un periodo complimento a causa di una forte lite. Ecco di chi si potrebbe trattare.

Una coppia del Grande Fratello in lite?

All’interno del Grande Fratello quest’anno si sono formate diverse coppie, come quella di Paolo Masella e Letizia Petris oppure il ritorno di fiamma tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti. Purtroppo dobbiamo eliminare dalla lista Anita Olivieri e Alessio Falsone perché negli scorsi giorni hanno annunciato di essersi lasciati pur rimanendo in buoni rapporti.

In queste ore tuttavia si sta diffondendo una indiscrezione riguardate due innamorati. Non viene specificata l’edizione di appartenenza ma dalle iniziali che Amedeo Venza ha rivelato sul proprio profilo Instagram alcuni utenti hanno tratto le proprie conclusioni. Nella foto qui sotto possiamo leggere:

“Mi dicono che una coppia del GF è in forte lite in questo momento. Lui l’avrebbe lasciata da sola nella sua città e sarebbe andato via senza troppe spiegazioni”.

A questo punto l’esperto di gossip ha aggiunto anche le iniziali dei loro nomi “M e P“. Ovviamente la mente di tutti è andata a Mirko e Perla, protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello, ma saranno davvero loro? Al momento non lo possiamo sapere con certezza perché nessuno ha ancora parlato. Fatto sta che Venza ha poi pubblicato una seconda Story in cui afferma:

“Ho detto che c’è una forte lite in corso da un paio di giorni. Non si sono lasciati, anche io ho un mio pensiero. Secondo me la parte maschile di questa coppia non è assolutamente presa dalla fidanzata.

E questo lo capirete con il tempo. Detto questo, se provano a smentire racconto anche quello che è successo. Bisogna prender e il buono e il brutto”.

L’indiscrezione su una coppia del Grande Fratello

Di quale coppia del Grande Fratello starà parlando? Lo scopriremo prossimamente.