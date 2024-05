NEWS

Vincenzo Chianese | 29 Maggio 2024

Bake Off Italia

Secondo gli ultimi rumor emersi in rete, pare che Damiano Carrara non tornerà come giudice della prossima edizione di Bake Off

Stando ad alcune indiscrezioni emerse in queste ore pare che Damiano Carrara non tornerà a ricoprire il ruolo di giudice per la prossima edizione di Bake Off.

Damiano Carrara lascia Bake Off?

Sono anni che il pubblico ha imparato a fare la conoscenza di Damiano Carrara. Come sappiamo il celebre e amato pasticciere da tempo ricopre il ruolo di giudice a Bake Off Italia, il fortunato programma condotto da Benedetta Parodi in onda su Real Time, e poco a poco ha saputo conquistare i telespettatori. Quest’anno per Carrara è arrivata anche una nuova esperienza televisiva, che senza dubbio ha fatto discutere il web. Damiano infatti, insieme a suo fratello, è stato tra i concorrenti dell’ultima edizione di Pechino Express e i due hanno anche vinto l’adventure game di Sky.

LEGGI ANCHE: Grande Fratello, furiosa lite per una coppia: “Lui l’avrebbe lasciata da sola nella sua città”

In questi giorni intanto sembrerebbero essere iniziate le registrazioni della prossima stagione di Bake Off, che tornerà in onda sul piccolo schermo tra fine agosto e inizio settembre. Attualmente c’è ancora molto mistero sul cast di concorrenti e solo nelle prossime settimane ne sapremo di più in merito. Tuttavia poco fa è arrivata una notizia che non è passata inosservata e che di certo sta facendo mormorare gli utenti.

Stando a quanto riporta la pagina La Tv, pare che Damiano Carrara non tornerà a ricoprire il ruolo di giudice nella prossima edizione di Bake Off. Già da qualche ora in rete si mormorava di un presunto addio del pasticciere alla trasmissione. In una foto scattata sul set del programma e postata sui social da Benedetta Parodi si notava infatti proprio l’assenza di Damiano e i più si sono chiesti cosa stesse accadendo.

Tuttavia al momento non ci sono conferme in merito al presunto addio di Carrara a Bake Off e di conseguenza al momento i gossip sono da prendere con le pinze. Noi di Novella siamo però pronti ad aggiornarvi qualora ci fossero news a riguardo.