Grande Fratello, furiosa lite nella notte tra Beatrice e Vittorio: lui minaccia di lasciare il reality (VIDEO)

Debora Parigi | 10 Febbraio 2024

Grande Fratello

Da alcune indiscrezioni siamo venuti a sapere di un’accesa lite nella notte al Grande Fratello quando la diretta era spenta. Protagonisti dell’accaduto sono Beatrice e Vittorio e uno dei due ha anche minacciato di lasciare il reality. Vediamo meglio cosa è accaduto.

Litigio notturno tra Beatrice e Vittorio con minaccia di lasciare il Grande Fratello

È vero, nella settimana sanremese, altri programmi non vengono molto seguiti e anche i reality in onda passano in secondo piano. Ed è così anche per il Grande Fratello che ha interrotto le puntate in prima serata, ma ovviamente il gioco per i concorrenti va avanti. A tal proposito, un’indiscrezione riferisce di un litigio avvenuto questa notte mentre la diretta era staccata, quindi non abbiamo visto nulla.

A riferire la notizia è Amedeo Venza attraverso il suo profilo Instagram dove ha scritto: “Lite furibonda ieri sera tra Beatrice e Vittorio. La discussione è continuata anche a telecamere spente. E Vittorio ha espresso il desiderio di voler lasciare il programma perché si sente oppresso!”.

Cosa è successo tra Beatrice e Vittorio? Tra loro ci sono alcuni problemi da alcune settimane per varie situazioni che si sono create nella casa. E a quanto pare stanotte un confronto si è trasformato in un litigio davvero molto forte. Lo abbiamo capito da un dialogo che lo stesso Vittorio ha avuto oggi con Greta. Dal video qui sotto si sente lui dire: “Io non so più cosa fare, io non volevo neanche iniziare a parlare. Volevo facesse lei un passo verso di me. Stefano mi ha detto ‘per galanteria prova tu, ma solo per galanteria’”.

vitto e bea sta notte hanno litigato #grandefratello pic.twitter.com/u7BUSJm6Fg — gre || 🪩🐆 (@geminiqnx) February 10, 2024

Poi però la produzione del Grande Fratello ha censurato, probabilmente per mantenersi la clip per la puntata di lunedì. E secondo quello che si legge sui social, la situazione sarebbe talmente pesante per Vittorio tanto da arrivare a dire di voler abbandonare il gioco. Però sembra che Greta sia riuscita a farlo ragionare e non prendere una decisione del genere in maniera così affrettata.