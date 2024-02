Perla ha un ripensamento su Mirko: “Non vedo un altro come padre dei miei figli” (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 10 Febbraio 2024

Grande Fratello

Dopo l’ultimo confronto avvenuto al GF, Perla ha avuto modo di pensare a lungo alle parole che si è detta con Mirko. Così in Casa, parlando con Letizia, ha espresso alcune emozioni e pensieri. Infatti ha avuto un ripensamento nei confronti dell’ex fidanzato trovandosi di nuovo estremamente legata a lui e a vederlo accanto a sé nel futuro.

Perla è ancora legata a Mirko e lo vede nel suo futuro

L’ultimo confronto al Grande Fratello che hanno avuto Perla e Mirko ha portato la concorrente a farsi delle domande e a scavare dentro di sé. Parlando oggi con Letizia Petris, ha quindi rivelato quello che prova nei confronti dell’ex fidanzato mostrando un ripensameto, un tornare sui propri passi. Ecco che allora ha detto di non riuscire a vedere un’altra persona al suo fianco.

Nel dettaglio, ha parlato del fatto che in passato dava ascolto solo al cuore, mentre adesso deve essere anche più razionale. “Oggi devo ascoltare cuore e testa, entrambi devono camminare sulla stessa linea, devo vivere delle cose fuori e capire come mi sento”, ha rivelato. E ha ammesso anche di essere riuscita a mettere da parte la rabbia: “Se dovessi prendere una scelta adesso è perché so che sono riuscita ad andare oltre”.

Accortasi che oggi il rapporto con Mirko è più sereno rispetto al passato, Perla ha detto parole molto forti che sicuramente faranno piacere ai fan della coppia. “Fondamentalmente io adesso ho capito che ora non riesco a vedere un’altra persona che potrebbe essere il padre dei miei figli. Per me la mia famiglia è lui! A me fa del male pensare che un giorno potrei pensare di non provare più nulla”, ha raccontato.

"Io non riesco a vedere un'altra persona che possa essere il padre dei miei figli." ❤️ #GrandeFratello pic.twitter.com/JO6PRUg1Rp — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 10, 2024

Nel suo discorso Perla ha aggiunto che sta prendendo delle consapevolezze, ma la paura è ancora presente. In ogni caso attualmente non può fare niente perché è dentro la Casa del GF. A questo punto Letizia, dopo aver ascoltato la sfogo della coinquilina, ha dato la sua opinione. E ha detto: “Devi mettere ordine nel tuo cuore e nella tua testa per capire che strada prendere, l’amore non basta. Io spero solo che tu sia felice”.