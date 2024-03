Spettacolo

Nicolò Figini | 3 Marzo 2024

Grande Fratello

Ieri sera si è scatenata una lite tra Paolo Masella e Massimiliano Varrese, tuttavia gli spettatori sono rimasti sopresi quando la regia del Grande Fratello ha inquadrato Alessio Falsone e Federico Massaro mentre si lavavano le loro parti intime.

La regia del Grande Fratello

Da qualche giorno al Grande Fratello si respira un’aria piuttosto tesa tra Massimiliano Varrese i gli altri inquilini. Per tale ragione le discussioni possono nascere anche per motivi di poca importanza, come per esempio un gioco. Ieri sera i gieffini sono stati divisi in due squadre e a turno hanno dovuto mimare delle parole sott’acqua, ma alla fine l’attore ha lamentato la differenza di punteggio.

A questo punto Paolo Masella e Letizia Petris provano a scherzarci sopra ma Varrese sembra essere convinto che vogliano tirare fuori vecchie questione ed esclama: “Esagerate sempre“. Interviene anche Anita provando a difendere i suoi amici, ma Massimiliano se la prende anche con lei.

Il web però si è molto divertito per un qualcosa accaduto durante parte della discussione. Ovviamente i concorrenti del Grande Fratello hanno litigato davanti a tutta la Casa e per tale ragione aveva gli occhi puntati addosso. Anche quelli di Alessio Falsone e Federico Massaro, che si trovavano sotto la doccia.

E, come vediamo dal video qui sotto, è proprio qui che la regia del reality indugia. Gli spettatori hanno trovato divertente il fatto che durante la litigata venissero inquadrati i due gieffini mentre si lavavano le parti intime. Possiamo infatti chiaramente notare Alessio mentre si lava il lato B e Federico mentre lava la parte frontale.

Ovviamente questa clip sul web è diventata subito virale e adesso tutti ne stanno parlando scherzandoci sopra. “Le ravanate quelle belle“, afferma qualcuno. Oppure ancora: “La dinamica con l’inquadratura su Federico che si lava il pacco e Falsone che si lava il c*lo, poesia“. Insomma, nonostante il momento di tensione il Grande Fratello è riuscito a strappare un sorriso ai fan del reality.