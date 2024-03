Ilary-Totti, l’inizio della storia: a farli conoscere fu una nota ex vippona

Gossip | Spettacolo

Andrea Sanna | 2 Marzo 2024

Francesco Totti Ilary Blasi

A far conoscere Ilary Blasi e Francesco Totti fu una nota ex vippona. Da qui l’inizio della loro storia, oggi naufragata

Com’è nata la storia d’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi? A farli conoscere è stata una nota ex vippona. Parliamo di Antonella Mosetti, che nel programma Storie di donne al bivio, ha rivelato dei dettagli sulla famosa ex coppia.

Ilary e Totti, a farli conoscere un’ex vippona

A Storie di donne al bivio, programma di Monica Setta, si è parlato della storia d’amore di Francesco Totti e Ilary Blasi, ormai conclusa. A raccontare com’è avvenuto il primo incontro tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice è Antonella Mosetti, ospite della trasmissione.

Per prima cosa Antonella Mosetti ha raccontato di aver conosciuto Francesco Totti quando era più piccola. Poi la showgirl ha preso parte a Non è la Rai e successivamente ha sposato Nuccetelli. L’ex calciatore l’ha rivisto poi a distanza di tempo in uno dei locai romani in cui lavorava il marito. Lei non perse occasione, decise di dar modo a entrambi di conoscersi e nacque così una bella amicizia.

Nel programma di Monica Setta, Antonella Mosetti ha anche svelato come sarebbe avvenuto poi il primo incontro tra Francesco Totti e Ilary Blasi. E sarebbe avvenuto durante una cena:

“Francesco disse a me e Alessandro che aveva il piacere di conoscere Ilary, che faceva all’epoca un programma televisivo. Io me ne occupai di meno perché avevo già la bambina e lavoravo tanto. Feci fare di più ad Alessandro e facemmo una cena a casa nostra dove venne Ilary con la sorella, Francesco, io e Alessandro. Così nacque la loro storia”.

Antonella Mosetti ha fatto sapere che erano due coppie molto unite e spesso si ritrovavano per uscire insieme: “Facevamo delle cene meravigliose tutti insieme, anche con la famiglia di Ilary, di Francesco, la nostra”.

Infine ha espresso anche un giudizio riguardo il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Antonella Mosetti ha detto di essere molto rispettosa perché ha sofferto tanto per le maldicenze: “In casa loro non ci sono stata e non posso sapere”, ha concluso.