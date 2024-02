NEWS

Vincenzo Chianese | 29 Febbraio 2024

Grande Fratello

Dopo la puntata del Grande Fratello, Massimiliano Varrese si scaglia duramente contro Letizia Petris. Ecco cosa è accaduto in casa.

Massimiliano Varrese contro Letizia Petris

In vista della finale, non mancano le tensioni nella casa del Grande Fratello. Sembrerebbe infatti che alcune amicizie si stiano sciogliendo e dopo Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri in questi giorni a scontrarsi sono stati anche Massimiliano Varrese e Letizia Petris. Tra l’attore e la fotografa infatti c’è stata una dura lite, che naturalmente è stata affrontata anche nel corso della diretta di ieri sera. Tuttavia nel post puntata il gieffino si è sfogato con Garibaldi e ha sbottato nei confronti della Petris, al punto da affermare: “Sai che c’è? Devi andare a fare la fan di Perla, perché quello sei. Una fan”.

Ma non è finita qui. Poco dopo infatti Massimiliano ha deciso di affrontare la stessa Letizia, scagliandosi contro di lei come una furia. L’attore a quel punto, deluso per quanto accaduto, ha dichiarato: “Sono stato due giorni a cercarti amorevolmente come sempre, per chiarire. Non mi guardi neanche in faccia. Vergognati, ti devi solo vergognare per la persona che ti sei dimostrata”.

A intervenire a quel punto è stato Alessio Falsone, che ha portato via Massimiliano Varrese. L’attore però continuando a sfogarsi, mentre Letizia Petris è rimasta in silenzio senza dire una parola, ha aggiunto: “Con me ha chiuso definitivamente, è lei che è cattiva. Dopo tutto il bene che le ho fatto, e l’ha dichiarato a tutti, stasera poteva dire qualsiasi cosa”.

Che dunque sia la fine dell’amicizia tra Massimiliano e Letizia? Non resta che attendere per scoprirlo. Di certo però in casa le tensioni sono alle stelle e tra i concorrenti c’è una vera frattura. Ma cosa accadrà nei prossimi giorni? Restate connessi per rimanere al passo con tutte le news sul Grande Fratello.