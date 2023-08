NEWS

Nicolò Figini | 8 Agosto 2023

Grande Fratello

Ninetto Davoli approda al Grande Fratello?

Continuano ad arrivare indiscrezioni per quanto riguarda la nuova edizione del Grande Fratello. Questa avrà inizio lunedì 11 settembre 2023 e avrà un cast misto, composto da personaggi celebri e persone comuni. Tra non molto scopriremo tutte le loro identità.

Per il momento, però, le uniche persone certe che troveremo all’interno del reality sono il conduttore, l’opinionista Cesara Buonamici e alla postazione social Rebecca Staffelli.

Sembra che per quanto riguarda i concorrenti, Pier Silvio Berlusconi abbia vietato di provinare influencer e persone provenienti da Onlyfans. Per tale ragione, secondo voci di corridoio, si afferma che uno di coloro che sono stati contattati dal programma sarebbe Ninetto Davoli.

Si tratta di un attore nato nel 1948, il quale ha lavorato nel mondo del cinema accanto ad alcune personalità di spicco. La sua carriera, infatti, ha avuto origine dopo che è stato notato da Pier Paolo Pasolini. Il regista gli ha prima offerto un ruolo secondario nel film “Il Vangelo secondo Giovanni” per poi affidargli il ruolo da protagonista “Uccellacci e Uccellini” accanto a Totò.

Tra le apparizioni più recenti in TV possiamo menzionare, per esempio, la fiction “È arrivata la felicità“. Mentre, per quanto riguarda i programmi televisivi, citiamo la partecipazione a “Ballando con le stelle” nel 2020. Per adesso non sappiamo, ad ogni modo, se Ninetto Davoli prenderà davvero parte al Grande Fratello. Si tratta solo di indiscrezioni, come riporta anche il sito Gossip e TV.

Continuate a seguirci per tante altre news e diversi aggiornamenti sulla questione.