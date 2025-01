Alfonso Signorini ha presentato una nuova puntata del Grande Fratello durante la quale abbiamo scoperto i nominati di lunedì 27 gennaio 2025. Ecco tutte le nomination e quali sono stati i momenti più importanti.

I nominati del Grande Fratello il 27 gennaio 2025

Eccoci arrivati al 27 gennaio 2025 con una nuova puntata del Grande Fratello e forse vi chiederete chi sono i concorrenti nominati questa sera. Prima di entrare nel dettaglio, proviamo a fare un po’ di ordine in ciò che è accaduto prima delle nomination.

Il primo blocco è stato dedicato a un confronto in cui Zeudi ha affermato di essersi infatuata di Helena Prestes. Siccome in questo triangolo c’entra anche Javier Martinez, in un secondo momento, Cesara Buonamici lo ha criticato per il suo atteggiamento defilato e troppo vago.

Non sono mancate le sorprese per Amanda Lecciso da parte della nipote alla quale è molto legata. In seguito, è stato mostrato il riavvicinamento tra Luca Calvani e Jessica Morlacchi, i quali sono scoppiati in lacrime. Non dimentichiamo l’ingresso di Maria Teresa Ruta e il pianto di gioia di Stefania Orlando.

Ma chi sono i nominati del Grande Fratello il 27 gennaio 2025? Queste le nomination:

Eva Grimaldi ha nominato Bernardo

Javier Martinez ha nominato Shaila Gatta

Pamela Petrarolo ha nominato Amanda Lecciso

Mariavittoria ha nominato Amanda Lecciso

Giglio ha nominato Helena Prestes

Stefania Orlando ha nominato Chiara

Tommaso ha nominato Eva Grimaldi

Helena Prestes ha nominato Chiara

Zeudi ha nominato Bernardo

Alfonso ha nominato Helena Prestes

Amanda Lecciso ha nominato Mariavittoria

Jessica Morlacchi ha nominato Amanda Lecciso

Maxime ha nominato Ilaria Galassi

Chiara ha nominato Helena Prestes

Iago Garcia ha nominato Lorenzo Spolverato

Ilaria Galassi ha nominato Maxime

Bernardo ha nominato Eva Grimaldi

Shaila Gatta ha nominato Iago

Emanuele ha nominato Ilaria Galassi

Lorenzo Spolverato ha nominato Helena Prestes

I concorrenti che finiscono a rischio eliminazione sono Helena, Amanda, Bernardo, Chiara, Eva e Ilaria.