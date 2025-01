Federico Chimirri è conosciuto sui social anche per i suoi particolari video di cucina su TikTok

Questa sera entra nella casa del Grande Fratello un nuovo concorrente, ovvero Federico Chimirri. Forse non lo sapete ma sui social fa dei video di cucina molto particolari.

I video di cucina di Federico Chimirri

Al Grande Fratello entra nella casa, nella puntata di martedì 27 gennaio 2025, Federico Chimirri. Il concorrente è stato protagonista di Uomini e Donne tra il 2017 e il 2018 come corteggiatore di Sara Affi Fella e poi di Nilufar Addati. Tuttavia è stato eliminato in entrambi i casi a un certo punto del percorso.

Nel 2021, invece, è apparso all’interno della classe di MascterChef Italia ed è riuscito a cavarsela molto bene essendo arrivato a tre puntate dalla fine. Esatto, perché Chimirri lavora come chef in diversi locali targati Grill Timon.

Forse, però, non sapete che sui social solito proporre dei video di cucina molto particolari. Si tratta di un trend diffuso su TikTok perché molti ragazzi si filmano mentre cucinano con la luce soffusa e in atteggiamenti abbastanza sexy. Senza parlare dei doppi sensi che condiscono il tutto in modo molto sensuale. Qui sotto possiamo vedere un esempio.

Prima di tutto notiamo Federico Chimirri che si sbottona una camicia prima di pelare una pera. Ma è con il limone che i gesti ambigui iniziano a balenare nella testa dei follower, come si può leggere anche nei commenti. Ma ne esistono anche molti altri in cui sbuccia banane, mangia un mango con sguardo sensuale o infila un dito dentro il frutto della passione.

Insomma, Federico è una star dei social e se volete potete andare a vedere tutte le sue creazioni all’interno del profilo. Buon divertimento!