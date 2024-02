Grande Fratello, per Paolo “Trieste è in Toscana” (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 29 Febbraio 2024

Grande Fratello

Dentro la Casa del Grande Fratello qualcuno ha bisogno di tornare a scuola per studiare la geografia. Tra questi c’è Paolo che pensava che la città di Trieste fosse in Toscana. Gli altri inquilini sono scoppiati a ridere e il video della gaffe ha fatto il giro del web.

Per Paolo del Grande Fratello Trieste si trova in Toscana

C’è un concorrente del Grande Fratello che, con le sue domande, regala momenti memorabili. E se n’è accorta l’addetta social Rebecca Staffelli che ha mostrato un video davvero simpatico proprio durante la puntata di stasera del reality. Il tema era la geografia e potete già immaginare quante gaffe sono volate.

Fuori, in giardino, Giuseppe Garibaldi in questi giorni ha chiesto a Greta in quale regione si trovasse Trieste. Lei ha risposto Trentino Alto Adige, ma poi si è accorta dell’errore perché l’aveva scambiata con Trento. Non ha però saputo rispondere e ha avuto dei dubbi su quale fosse la regione.

Con loro c’era anche Paolo che si è messo a pensare e a un certo punto ha detto: “Trieste sta in Toscana”. A quel punto Giuseppe Garibaldi è scoppiato a ridere e anche Greta ha fatto lo stesso, perché comunque era sicura che non fosse in Toscana.

Greta comunque prima aveva risposto che Trieste si trovava in Friuli Venezia Giulia, ma non era sicura perché Giuseppe continuana a ridere. Quindi credeva che ridesse perché aveva detto una sciocchezza. Ed è stato a quel punto che, come dicevamo, è intervenuto Paolo rispondendo in maniera completamente errata.

Da questo momento divertente è uscita anche la proposta per la prova budget proprio sulla geografia. Sarebbe davvero interessante vedere una prova del genere, ci sarebbe da divertirsi.