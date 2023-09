Spettacolo

Vincenzo Chianese | 28 Settembre 2023

Grande Fratello

Arrivano due nuovi concorrenti al Grande Fratello

Sono trascorse poco più di due settimane dalla partenza ufficiale del Grande Fratello, e ormai il pubblico sta conoscendo i concorrenti di questa nuova edizione. Nonostante siano trascorsi soltanto pochi giorni dall’inizio del gioco, già tante sono le dinamiche che si sono venute a creare in casa e di certo anche nelle prossime settimane ci attendono grosse emozioni. Tra alcuni inquilini infatti sembrerebbero esserci delle fratture e non sono mancate diverse liti. Tuttavia il cast, come ben sappiamo, non è ancora del tutto completo. Lo stesso Alfonso Signorini infatti ha fatto intendere di recente che nel corso delle prossime dirette dei nuovi protagonisti potrebbero varcare la porta rossa. Adesso così giungono le prime informazioni a riguardo.

Poche ore fa infatti Amedeo Venza ha annunciato sui suoi social che nel corso delle settimane successive sarebbe previsto l’ingresso di due nuovi concorrenti. Attualmente non sappiamo ancora chi sono gli inquilini scelti dagli autori, tuttavia possiamo iniziare a fare qualche ipotesi.

Non è da escludere infatti che a entrare al Grande Fratello possa essere Giampiero Mughini. Lo stesso Signorini infatti aveva annunciato, nel corso della prima puntata della nuova edizione, che il giornalista sarebbe diventato un concorrente a tutti gli effetti. Mughini dunque a breve potrebbe varcare la porta rossa e dare così il via al suo percorso. Il secondo ingresso potrebbe invece trattarsi di un personaggio Nip, ma di certo nei prossimi giorni ne sapremo di più in merito.

Questa sera intanto su Canale 5 va in onda una nuova diretta, e come al solito ne vedremo di belle. Non mancheranno infatti confronti, sorprese e anche l’esito del televoto, che stavolta non è eliminatorio. In più, come da tradizione, non mancheranno le nuove nomination. Appuntamento dunque a stasera, come sempre alle 21.30, per una nuova emozionante puntata.