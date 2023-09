Social | Spettacolo

Andrea Sanna | 28 Settembre 2023

Amici 22

Su X in tanti hanno notato un like “sospetto” di Gianmarco Petrelli a un post su Isobel Kinnear e la scelta di restare ad Amici

Il like di Gianmarco di Amici

In questa nuova edizione di Amici, come spesso capita, troviamo diversi volti delle passate stagioni prendere parte del cast. È il caso di Isobel Kinnear che, lo scorso anno, è stata una delle ballerine più amate. In finale ha ricevuto anche delle importanti offerte lavorative.

Pensiamo per esempio ai 30 mila Euro del Premio TIM, così come vari contratti di diversa durata. Pensiamo per esempio al musical, così come al progetto in Spagna. Allo stesso tempo, però, c’è da dire che Isobel ha sempre ammesso he le sarebbe piaciuto restare nel nostro Paese e continuare qui il suo percorso di studi. Non sappiamo quindi se si tratta di lavori rimandati da parte della ballerina o se ha rinunciato. In ogni caso però ora la ritroviamo tra i professionisti della nuova stagione di Amici 23.

Una scelta queste che potrebbe essere dettata da più fattori, anche l’amore. Oggi infatti Isobel fa coppia fissa con Cricca e insieme hanno presenziato alla prima puntata di questa edizione. Nel rivederla in tanti hanno commentato sui social. E qualcuno ha scritto: “No Iso, ma perché sei rimasta lì con tutto il talento che hai e le offerte lavorative?”. Questo, così come tanti altri pensieri, hanno ricevuto like e condivisioni. A quanto pare dello stesso avviso sembra essere anche un ex allievo e compagno di scuola di Isobel. Parliamo di Gianmarco Petrelli.

Il like di Gianmarco Pretelli di Amici 22

A un post su X (ex Twitter) il ballerino ha messo like al commento sopra citato. Forse anche lui crede che il potenziale di Isobel Kinnear debba essere sfruttato in modo differente, anziché nella scuola di Amici? Non possiamo saperlo, ma questo “mi piace” lascia pensare proprio questo.

Isobel intanto non ha risposto a queste curiosità degli utenti riguardo alla sua scelta. Staremo a vedere se deciderà di chiarire la sua posizione una volta per tutte.