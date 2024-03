Alessio eliminato, Simona si becca da sola il 50% dei voti: le percentuali

NEWS

Debora Parigi | 21 Marzo 2024

Grande Fratello

Semifinale del Grande Fratello e quindi tante eliminazioni e nuovi finalisti. La prima è stata quella dopo il televoto aperto lunedì che ha visto in nomination tre concorrenti. Per uno di loro, quindi, l’avventura è finita davvero a un passo dalla Finale. Vediamo com’è andato questo primo televoto e quali sono state le percentuali.

Il risultato del primo televoto della semifinale del Grande Fratello

Questa sera è andata in onda la penultima puntata del Grande Fratello, la semifinale. Dentro la Casa ci sono ancora 11 concorrenti, ma per qualcuno di loro il percorso si è interrotto e si interromperà davvero a un passo dalla Finale. Di questi 11 concorrenti tre sono già in finale e sono Beatrice, Rosy e Massimiliano.

Nella puntata di stasera ci sono tre nuovi finalisti, ma anche tre eliminazioni. La prima è arrivata dopo il televoto che è stato aperto lo scorso lunedì dopo le nomination. A tal proposito al televoto avevamo Simona, Alessio e Federico e il conduttore ha dato lo stop proprio all’inizio della puntata.

Dopo un po’ è arrivato il primo verdetto e la prima a salvarsi è stata Simona, una delle ultime arrivate e che sembra molto amata dal pubblico. Sono quindi rimasti Federico e Alessio. E il verdetto finale su di loro è arrivato un po’ più in là con la puntata. Ecco che quindi a essere eliminato dal Grande Fratello è stato Alessio. Lui l’ha presa molto bene perché è potuto andare da Anita. Queste le percentuali di preferenza: Simona 50%, Federico 32% e Alessio 18%

Ricordiamo che questa è solo la prima eliminazione di questa sera al Grande Fratello. Infatti ci saranno altri televoti flash che non solo porteranno ad altre due eliminazioni, ma anche ai nomi di altri tre finalisti. Continuate a seguirci per sapere tutto quello che succederà.