Amici 23, il primo serale: il nome dell’eliminato, due allievi al ballottaggio (ANTICIPAZIONI)

Debora Parigi | 21 Marzo 2024

Amici 23

Dopo la prima registrazione del Serale di Amici 23 abbiamo la prima eliminazione e anche i due allievi finiti al ballottaggio. Andiamo quindi a scoprire cosa è successo durante la puntata, chi è l’eliminato e chi sono gli altri due che rischiano l’eliminazione.

Chi è l’eliminato della prima puntata del Serale di Amici 23

Si è da poco conclusa la registrazione della pima puntata del Serale di Amici 23 che andrà in onda sabato alle 21.20 su Canale 5. Il Serale si svolgerà come le ultime edizioni, quindi ci saranno tre manche e alla fine di ognuna una squadra perderà. Nelle prime puntate ci saranno due eliminati, quindi uno subito dopo la prima manche e l’altro verrà da un ballottaggio tra gli eliminati provvisori della seconda e terza manche.

Cosa è successo quindi in questa prima puntata del Serale di Amici 23? Abbiamo le anticipazioni grazie al sito Superguida TV. La prima manche ha visto scontrarsi da una parte la squadra Zerbi-Celentano e dall’altra Pettinelli-Todaro. A perdere è stata la squadra di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro che hanno visto finire in “nomination” per l’eliminazione Ayle, Gaia e Giovanni. Tra questi il primo eliminato del Serale di Amici 23 è stato Ayle. Il cantante pupillo della Pettinelli ha quindi dovuto lasciare subito la gara, ma si è detto soddisfatto per quello che ha fatto e ha ringraziato tutti.

Chi è finito al ballottaggio di Amici 23

A questo punto si è passati alla seconda manche che ha visto nuovamente da una parte la squadra Zerbi-Celentano che però ha voluto scontrarsi con i Cuccarini-Emanuel. Anche in questo caso ci sono state tre sfide e a perdere sono stati proprio i Cuccalo. In “nomination” sono finiti Kumo, Sarah e Gaia. Tra questi l’eliminato provvisorio è stato Kumo.

Arriviamo alla terza manche della prima puntata del Serale di Amici 23 dopo i vincitori hanno deciso di cedere la mano e di permettere ai Cuccalo di avere il boccino. Quindi i due prof decidono di sfidare la squadra Pettinelli-Todaro. Alla fine delle tre sfide hanno vinto i Cuccalo e quindi in “nomination” sono finiti Lil Jolie Martina e Gaia. Eliminata provvisorio è stata proprio Lil Jolie.

Quindi nella prima puntata del Serale di Amici 23 sono finiti al ballottaggio Lil Jolie e Kumo. I due si sono esibiti e poi la giuria ha preso la sua decisione. Ma il verdetto viene detto ai ragazzi in casetta, quindi il pubblico in studio non lo ha saputo. Chi uscirà tra la cantante e il ballerino? Il verdetto finale lo scopriremo soltanto sabato durante la puntata. Ma continuate a seguirci perché cercheremo di scoprire chi sarà l’eliminato tra i due allievi.