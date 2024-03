Spettacolo

Nicolò Figini | 21 Marzo 2024

Grande Fratello

Alfonso Signorini ha rimproverato in diretta Alessio Falsone per i commenti rivolti a Perla Vatiero

Questa sera, nel corso della diretta, Alfonso Signorini ha rimproverato duramente Alessio Falsone per il commento rivolto a Perla Vatiero.

Il rimprovero di Alfonso Signorini

Alcune sere fa Alessio Falsone si è lasciato andare ad alcuni commenti su Perla Vatieri insieme a Federico Massaro. Si è riferito alla gieffina definendola “bellina“, “un missile” e “un animale“. Insomma, parole che hanno fatto discutere molto il web e non solo, infatti anche Alfonso Signorini ha rimproverato il concorrente per il gergo utilizzato. Durante la diretta ha esclamato:

“Sentire Alessio definire Perla un bell’animale… No, non è bello, mi dispiace. Tu che te la sai cavare bene con l’eloquio puoi trovare altri termini. Il tono era quello di come quando si va dal macellaio. Quando io faccio un complimento a una donna lo faccio in altri modi. Per me hai detto una stro**ata”.

Io come Alfy ogni volta che sento falsone dire qualcosa! 🤣#GrandeFratello pic.twitter.com/Xa0vTpnmUN — 🚬Alessio🚬 (@Ale__Smoke__) March 21, 2024

Alessio Falsone ha tentato di difendersi in tutti i modi ripetendo più volte che si trattava solo di un complimento e non intendeva offendere nessuno. Non era sua intenzione denigrare Perla:

“Io ho un rispetto enorme per le donne, era un complimento. L’ho detto in senso buono. Assolutamente no, non scherziamo nemmeno perché ho un rispetto enorme per le donne.

Non è un oggetto, semplicemente è un modo simpatico. Sappiate che l’intento era un complimento, in modo goliardico. Non mi permetterei mai”.

Alfonso Signorini, tuttavia, ha continuato a rimanere della sua opinione e ha ricevuto l’applauso del pubblico per aver difeso la Vatiero. La questione è stata poi accantonata per fare spazio a un nuovo confronto tra Perla e Mirko Brunetti.