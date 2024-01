Rosanna Fratello perde il televoto e viene eliminata dal GF, Beatrice ancora la preferita: tutte le percentuali

NEWS

Debora Parigi | 16 Gennaio 2024

Grande Fratello

Nella puntata de 15 gennaio 2024 del Grande Fratello, è arrivato il verdetto del televoto aperto lo scorso lunedì. Il pubblico è stato chiamato a scegliere chi salvare tra Anita, Beatrice, Federico, Monia, Paolo, Rosanna, Sergio e Stefano. Chi ha ricevuto meno preferenze, è stato eliminato definitivamente dal gioco. Vediamo quindi tutti i dettagli.

I risultati del televoto del Grande Fratello del 15 gennaio

Nuova puntata del Grande Fratello e nuove dinamiche da affrontare durante la diretta in base a quello che è successo in Casa in questi sette giorni. Ma oltre a litigi, nuove amicizie e divisioni, gli inquilini hanno dovuto fare i conti anche con il televoto. Sì perché oggi uno dei concorrenti ha dovuto lasciare il reality per sempre.

Dopo le nomination di lunedì scorso, sono finiti al televoto ben 8 concorrenti. Stiamo parlando di Anita, Beatrice, Federico, Monia, Paolo, Rosanna, Sergio e Stefano. Come notiamo sono davvero tanti gli inquilini in nomination e quindi niente era certo sui risultati.

Il televoto è stato chiuso dopo un po’ dall’inizio della puntata e sono arrivati i primi risultati. La prima a salvarsi è stata Monia, poi è toccato a Beatrice e si è salvata anche Anita. Più avanti con la puntate è continuato il verdetto con gli altri risultati. Ecco che quindi si è salvato Federico e poi Stefano. Infine sono rimasti in tre: Rosanna, Paolo e Sergio. Tra loro si è salvato Sergio. E così tra i due rimasti a essere eliminata è stata Rosanna.

Il pubblico ha deciso che a dover abbandonare immediatamente la Casa di #GrandeFratello è… ROSANNA! pic.twitter.com/RupZi4vd7l — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 15, 2024

Queste le percentuali di preferenza: Beatrice 31,52%, Paolo 20,14%, Anita 16,84%, Stefao 8,11%, Sergio 6,53%, Monia 6,06%, Federico 5,41% e Rosanna 5,39%.