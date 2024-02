Stefano è l’eliminato del GF, Beatrice ancora la preferita: tutte le percentuali

NEWS

Debora Parigi | 22 Febbraio 2024

Grande Fratello

Dopo due televoti non eliminatori, arriviamo adesso all’uscita definitiva di uno dei concorrenti in questa puntata del Grande Fratello. In nomination sono finiti cinque inquilini e tra questi il meno preferito è uscito dalla Casa per sempre. Vediamo quindi cosa è successo e qual è stato il risultato.

I risultati del televoto del 21 febbraio del Grande Fratello

Nelle ultime due puntate del Grande Fratello nessun concorrente ha lasciato la Casa. I televoti, infatti, hanno solo decretato dei candidati all’eliminazione definitiva. Ed è per questo motivo che nella puntata di stasera uno degli inquilini è stato eliminato definitivamente.

In questo televoto il pubblico è stato chiamato a scegliere chi salvare tra cinque concorrenti. Due di loro erano gli eliminati provvisori delle ultime due puntate, gli altri tre sono finiti in nomination lunedì scorso. E così avevamo al televoto Beatrice, Federico, Marco, Sergio e Stefano. Cosa ha deciso il pubblico?

Lo stop al televoto è stato dato dopo poco che era iniziata la nuova puntata del Grande Fratello. A questo punto Alfonso Signorini ha dato i primi risulati rivelando chi era salvo. La prima a salvarsi è stata Beatrice Luzzi e poi si è salvato anche Marco Maddaloni.

Sono rimasti quindi Federico, Sergio e Stefano. Tra questi si è salvato Federico. Più tardi i due rimasti sono stati fatti andare in Mistery e con loro è andata anche Beatrice, la quale aveva legato con entrambi. Alla fine è arrivato il verdetto finale con il pubblico che ha quindi deciso di eliminare Stefano.

Il pubblico ha deciso che a dover abbandonare la Casa è Stefano! #GrandeFratello pic.twitter.com/xO63MQbp4d — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 21, 2024

Queste le percentuali di preferenza: Beatrice 27%, Marco 24%, Federico 20%, Sergio 16% e Stefano 13%.