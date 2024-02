NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Febbraio 2024

Stasera, in occasione della nuova diretta del Grande Fratello, Stefano Miele è stato protagonista di un bellissimo momento. Lo stilista infatti ha ricevuto una bellissima lettera d’amore da parte del suo fidanzato.

Sorpresa per Stefano Miele

Questa sera è arrivata una meravigliosa sorpresa per Stefano Miele. Come sappiamo in queste ore lo stilista è finito in nomination e a breve potrebbe lasciare la casa del Grande Fratello. In attesa del verdetto, poco fa il gieffino ha vissuto un momento indimenticabile. Vediamo cosa è accaduto.

Stefano Miele ha ricevuto una dolce lettera d’amore dal suo fidanzato. I due hanno una relazione da quasi un anno e da diversi mesi hanno iniziato una convivenza. Il compagno dello stilista così stasera per la prima volta ha deciso di esporsi e gli ha così scritto un bellissimo messaggio. Queste le sue dichiarazioni, che hanno commosso il pubblico:

“Sono orgoglioso di te. Hai dimostrato di essere la persona che sei: leale, generoso e a volte attaccabrighe. Mi ha molto emozionato sentirti raccontare la nostra storia, una storia d’amore nata quasi per caso. Tu hai saputo conquistarmi con la tua infinita pazienza e dolcezza, dandomi quel senso di protezione e stabilità che per tanto tempo era mancato. Il nostro è stato un lento capirsi e innamorarsi poco a poco. Credo che il rispetto sia stato il vero motore del nostro amore. Mi manca averti vicino, mi manca il nostro amore. Ti aspetto a casa”.

Una lettera che arriva dritta al cuore… tutta per Stefano ❤️ #GrandeFratello pic.twitter.com/oUIhDI2QGl — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 21, 2024

Non è mancata la reazione commossa di Stefano Miele, che è così tornato a raccontare degli inizi della relazione con il suo fidanzato. A breve nel mentre la coppia festeggerà il primo anniversario di fidanzamento e ai due facciamo tantissimi auguri.