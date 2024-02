Massimiliano è il meno votato dal pubblico del GF e il primo candidato alla prossima eliminazione

NEWS

Debora Parigi | 29 Febbraio 2024

Grande Fratello

Dopo aver scoperto la prima finalista del Grande Fratello, le nomination sono tornate ad essere fatte per un candidato all’eliminazione. E così con il televoto il pubblico è stato chiamato a scegliere chi salvare e chi condannare alla prossima eliminazione. Andiamo a vedere tutti i dettagli.

I risultati del televoto del Grande Fratello del 28 febbraio

Nella scorsa puntata del Grande Fratello abbiamo scoperto il primo finalista dell’edizione. Si tratta di Beatrice Luzzi che ha superato gli altri tre candidati con ben il 60% delle preferenze. Un grande successo per l’attrice che adesso si sta godendo il gioco in maniera più rilassata.

Questa volta il televoto è stato per decretare un eliminato provvisorio. Infatti il meno votato è finito al prossimo televoto eliminatorio. In nomination c’era praticamente mezza casa, cioè ben sette concorrenti. Stiamo parlando di Alessio, Federico, Grecia, Marco, Massimiliano, Paolo e Simona.

Lo stop al televoto è stato dato all’inizio della puntata del Grande Fratello. Ma ovviamente il verdetto è arrivato molto più avanti. Il primo a salvarsi è stato Marco e poi è toccato a Grecia. Più avanti è arrivata la seconda parte e così si è salvato Federico e poi anche Simona.

Poco prima delle nomination è stato rivelato il verdetto. Erano rimasti Alessio, Massimiliano e Paolo. Tra loro tre si è salvato Paolo. Quindi tra Alessio e Massimiliano per il pubblico del Grande Fratello il meno votato è risultato essere Massimiliano. Queste le percentuali: Simona 33%, Paolo 17%, Marco 15%, Federico 11%, Alessio 9%, Grecia 8% e Massimiliano 7%.

Come spiegato, Massimiliano è quindi il primo candidato al prossimo televoto eliminatorio che al momento non sappiamo quando ci sarà. Non sarà comunque quella del televoto aperto questa sera. Possiamo però dirvi che i prossimi due appuntamenti del GF saranno lunedì e giovedì della prossima settimana.