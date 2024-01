Perla ancora la preferita col 44%, Monia la meno votata e lascia il GF: tutte le percentuali

NEWS

Debora Parigi | 30 Gennaio 2024

Grande Fratello

Televoto eliminatorio quello della puntata del 29 gennaio del Grande Fratello. In nomination sono finiti sei concorrenti e il pubblico è stato chiamato a scegliere chi salvare. Il meno votato ha lasciato quindi la Casa definitivamente. Vediamo i risultati con le percentuali.

I risultati del televoto del 29 gennaio del Grande Fratello

Dopo un paio di settimane in cui non c’è stato alcun eliminato, questa sera al Grande Fratello uno dei concorrenti al televoto dovrà uscire per sempre dalla Casa e quindi perdere la possibilità di vincere questa edizione del reality.

Dopo vari televoti nelle scorse settimane, per la puntata di stasera troviamo in nomination ben sei concorrenti. Stiamo parlando di Federico, Fiordaliso, Monia, Perla, Sergio e Stefano. Quindi il pubblico è stato chiamato a scegliere chi salvare. Chi ha ricevuto meno voti è stato eliminato.

Il conduttore Alfonso Signorini ha dato lo stop al televoto proprio all’inizio della puntata. Ma i primi risultati sono arrivati più avanti nel corso della serata. La prima a salvarsi è stata Fiordaliso, poi si è salvato anche Federico e infine Perla. Sono quindi rimasti Stefano, Sergio e Monia il cui verdetto è stato riferito più avanti.

Dopo la mezzanotte è quindi arrivato il verdetto finale. Tra i tre rimasti si è salvato Sergio. Quindi tra Monia e Stefano il pubblico ha deciso che l’eliminato di stasera del Grande Fratello è Monia.

Il pubblico ha deciso: Monia deve abbandonare definitivamente la Casa di #GrandeFratello. pic.twitter.com/cHy7A3TLEN — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 29, 2024

Queste le percentuali di preferenza: Perla 44%, Sergio 17%, Federico 13%, Fiordaliso 11%, Stefano 10% e Monia 5%. Notiamo che Perla continua a essere la preferita del pubblico e sta raggiungendo Beatrice.