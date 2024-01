“Non mi fai parlare Alfonso”, Paolo sbotta in diretta (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 30 Gennaio 2024

Grande Fratello

Botta e risposta in diretta al Grande Fratello tra Paolo e Alfonso Signorini poiché il conduttore non ha fatto parlare il concorrente

Durante la puntata del Grande Fratello Paolo ha chiesto di commentare delle vicende avvenute molto prima, ma Signorini non glielo ha permesso. Il concorrente si è quindi arrabbiato e così il conduttore gli ha fatto una tirata di orecchie.

Il botta e risposta tra Paolo e Alfonso Signorini

In un reality ci sono dei tempi televisivi che vanno rispettati, specialmente al Grande Fratello quando gli argomenti trattati sono molti. Quindi se si vuole dare una propria opinione è bene farsi notare dal conduttore e farsi dare la parola. Starsene in silenzio in attesa di essere interpellati non funziona. E probabilmente questo non lo ha ancora imparato Paolo che non riesce quasi mai a riferire ciò che pensa sui vari argomenti. E quando lo fa è nel momento sbagliato.

Questa scena è accaduta anche nella puntata di stasera, lunedì 29 gennaio, del Grande Fratello. La prima parte è stata dedicata in ampia parte allo scontro che coinvolge Beatrice e Perla e a tutte le divisioni in Casa. In tanti hanno detto la loro, ma Paolo è stata in silenzio e non è stato interpelato da Signorini.

A un certo punto il conduttore si è dedicato alla sorpresa per Federico e ha sentito Paolo chiedere la parola. “Posso dire due cose riguardo due argomenti che abbiamo appena discusso?”, ha chiesto il concorrente. Il conduttore è stato preso alla sprovvista e ha risposto: “Sei un po’ fuori tempo Paolo”. Da qui è partito il botta e risposta tra i due.

“Non mi fai parlare Alfonso, è un’ora che cerco…”, ha replicato Paolo. E subito è arrivata la replica del conduttore: “Non è che non ti faccio parlare, il problema è che parlano troppo gli altri”. Il concorrente ha chiesto di nuovo il pemesso, ma Signorini ha detto che non si poteva perché era il momento di un altro argomento. Un po’ stizzito il conduttore ha aggiunto: “Arriverà anche il tuo turno. Non mi risulta che in passato ti abbia tolto la parola. Può capitare che in una serata una volta parli di meno”. Ma Paolo non è stato d’accordo: “Sono tre settimane che non parlo”.

CHE FIGURA DI MERDA CHE HAI FATTO #grandefratello pic.twitter.com/32GNuhFU08 — Natascia S.S.Lazio🦅 (@LaganaNatascia) January 29, 2024

Comunque Signorini è andato avanti e per ora Paolo non ha avuto modo di intervenire su vari argomenti.