Nicolò Figini | 5 Settembre 2023

La segnalazione sulla concorrente del Grande Fratello

Nei giorni appena passati sono stati annunciati i primi sei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello. Tre di loro sono personaggi conosciuti al largo pubblico, mentre gli altri sono persone comuni. Ma siamo sicuri sia effettivamente così? Il web si aspettava di trovare effettivamente ragazzi e ragazze lontani dal mondo dello spettacolo, un po’ come accadeva nelle prime edizioni del reality.

Tuttavia sembra che almeno questi primi concorrenti “Nip” non siano poi così tanto sconosciuti. Giselda, per esempio, lavora come operaia ma ha centinaia di migliaia di follower su Instagram. Vittorio è laureato in ingegneria ma fa anche il modello. Infine, Letizia Petris è una fotografa e anche streamer su Twitch. Ma non solo ed è qui che arriva la segnalazione.

Come potete vedere qui sotto, infatti, Deianira Marano mostra che Letizia nel 2022 ha preso parte alla Mostra del Cinema di Venezia. Non come semplice spettatrice e appassionata, ma come ospite che ha sfilato anche sul red carpet. Come i personaggi famosi, inoltre, al suo arrivo è stata immortalata dai fotografi e ha preso parte a feste esclusive alle quali era presente anche Can Yaman.

La segnalazione su Letizia Petris del Grande Fratello

Tutte le Stories sono visibili sul profilo Instagram della futura concorrente del Grande Fratello. Voi cosa ne pensate di questa situazione? Anche voi vi sareste aspettati concorrenti estranei al mondo dello spettacolo? Fateci sapere il vostro pensiero con un commento.

