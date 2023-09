NEWS

Vincenzo Chianese | 5 Settembre 2023

Nuova avventura per Barbara d’Urso

È iniziata una nuova avventura per Barbara d’Urso. Come sappiamo, l’amata conduttrice, da anni nel cuore del grande pubblico, dopo l’addio a Pomeriggio 5 si sta concentrando su nuovi progetti, che tuttavia al momento sono ancora top secret. A oggi infatti non sappiamo ancora quando e dove rivedremo Barbara sul piccolo schermo, ma senza dubbio l’attesa sarà ben ripagata. Qualche ora fa nel mentre la presentatrice si è mostrata in aeroporto, intenta a partire per una meta sconosciuta, e in molti si sono chiesti cosa stesse accadendo. Questa mattina così il mistero è stato finalmente svelato.

Con un post sui social, Barbara d’Urso ha annunciato di essersi momentaneamente trasferita a Londra, dove vivrà per le prossime settimane. La conduttrice come se non bastasse ha lasciato intendere che a breve arriveranno importanti novità sul suo futuro lavorativo, e in merito ha affermato:

“Ieri il mio primo giorno di scuola. Vivrò a Londra per un periodo di tempo. È l’inizio di una nuova avventura…continua”.

Cosa starà preparando dunque Barbara d’Urso e quali novità attendono i suoi fan? Mentre attendiamo di capirlo, pochi giorni fa la conduttrice ha commentato la partenza della nuova edizione di Pomeriggio 5, e in merito ha affermato: “Tra pochi giorni prenderà il via la 16esima edizione di Pomeriggio 5, la prima senza di me. Ho creato e curato con amore quel programma per 15 anni ed è per me motivo di orgoglio che un programma nato, cresciuto e identificato con me, vada avanti mantenendo lo stesso nome. […] Ora le chiavi di quella casa sono state date a Myrta, alla quale va da parte mia un grande in bocca al lupo. […] L’unica cosa che mi dispiace, come sapete, è non aver potuto salutare il mio pubblico dopo 15 anni insieme. Ma so che avete compreso che non è dipeso da me”.