Casa sporca e disordinata! Signorini richiama gli inquilini: “Maleducazione mai vista”

Debora Parigi | 28 Febbraio 2024

Grande Fratello

Durante la puntata del Grande Fratello in onda stesera Alfonso Signorini ha fatto una ramanzina agli inquilini condividendo il pensiero di Massimiliano Varrese. Infatti in Casa spesso c’è il caos riguardo l’ordine e la pulizia, inoltre hanno fatto confusione di notte mentre lui dormiva. Ecco cosa ha detto il conduttore.

La ramanzina di Alfonso Signorini ai concorrenti del Grande Fratello

La puntata del Grande Fratello di stasera è iniziata con una bella tirata di orecchie da parte di Alfonso Signorini ai concorrenti del reality. Tutto è partito dal blocco dedicato a Massimiliano Varrese arrabbiato per essere stato nominato da molti dei suoi amici. E nella Casa sono partite anche delle discussioni all’interno del gruppo storico.

Ecco che quindi Varrese si è lamentato, ma non solo per questo. L’attore ha tirato in ballo anche il fatto che in Casa c’è spesso disordine e poca pulizia. Ha raccontato che gli altri lasciano vestiti ovunque dopo magari la serata di festa. E ancora, trova mozziconi di sigarette per terra, stoviglie non lavate. Inoltre una notte i giovani si sono messi a giocare a cuscinate in piena notte urlando e ridendo mentre Massimiliano stava cercando di dormire. Questa l’ha trovata una mancanza di rispetto.

Sull’argomento, quindi, è intervenuto anche Alfonso Signorini nella puntata di stasera del Grande Fratello. Il conduttore si è trovato d’accordo con Varrese e ha fatto una ramanzina agli altri inquilini della Casa. “Voglio dire a tutti i ragazzi, dato che le accuse di Massimiliano sono rivolte a loro, che lasciare la Casa nelle condizioni in cui la lasciate è veramente orribile”, ha detto Signorini. “È un segno di maleducazione veramente mai vista. Perché comunque a casa mia lasciare la cicca della sigaretta nel bicchiere o il piatto sporco nel lavello… Queste robe qua, prima di andare a letto, si devono pulire. Sono le basi della buona educazione. E poi se una persona dorme voi non avete nessun diritto di saltare e ridere sguaiatamente all 5 e mezza del mattino. Perché questo povero cristo ha tutto il diritto di dormire in santa pace”.

In studio è scoppiato un grande applauso e anche Cesara Buonamici si è trovata concorde con le parole del conduttore.