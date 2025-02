Sui social è spuntata un’ipotetica data in cui potrebbe andare in onda la puntata finale dell’attuale edizione di Grande Fratello.

Grande Fratello si allunga oltre marzo: finale tra l’1 e il 2 maggio?

Il Grande Fratello 2024/2025 pare durerà molto più del previsto. Se negli anni passati il reality si è sempre concluso entro marzo, questa volta la situazione sembra diversa.

Durante la puntata dedicata al ripescaggio, che ha riportato in casa quattro concorrenti precedentemente eliminati (o ritirati), Alfonso Signorini ha lasciato intendere ai concorrenti che il programma proseguirà ben oltre quella data. Un annuncio che ha colto di sorpresa sia i partecipanti sia il pubblico.

Ad avvalorare le parole di Signorini c’è stato poi addirittura l’ingresso di nuovi concorrenti: Maria Teresa Ruta, Mattia Fumagalli e Federico Chimirri (saranno gli ultimi?).

Sui social, intanto, si rincorrono voci sulla possibile data della finale del Grande Fratello. Su X è emersa la foto della ricevuta di una scommessa in cui Amanda Lecciso viene indicata come vincitrice del reality.

A far discutere, però, è la data riportata sul biglietto: il 2 maggio 2025. In questo giorno verrà dichiarato se la scommessa sarà stata vinta o meno. Questo ha fatto nascere il sospetto che il Grande Fratello possa protrarsi fino a quella data.

Una possibilità, quindi, è che la finale di Grande Fratello possa iniziare giovedì 1 maggio e concludersi nella notte tra il 1° e il 2 maggio. Tuttavia, considerando che anche lo scorso anno il GF ha preferito chiudere l’edizione di lunedì, non è escluso che la data definitiva possa essere un’altra, prima o dopo.

Un’altra ipotesi è che, non essendoci ancora una data ufficiale, si sia deciso, come succede in questi casi, di fissare il giorno in cui si scoprirà se la schedina risulterà vincente o meno a distanza di 90 giorni dalla giocata. Come si legge, infatti, la puntata è del 2 febbraio e il 2 maggio sono esattamente 90 giorni dopo.

Al momento, non ci sono conferme ufficiali da parte di Mediaset, ma una cosa è certa: il reality sta puntando a una durata record. Staremo a vedere.