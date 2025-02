Curiosi di conoscere meglio Rita De Crescenzo? Tutto ciò che c’è da sapere sulla nota tiktoker napoletana, dall’età e la vita privata, alla carriera e la vicenda di Roccaraso.

Chi è Rita De Crescenzo

Nome e Cognome: Rita De Crescenzo

Data di nascita: 10/08/1979

10/08/1979 Luogo di nascita: Napoli

Napoli Età : 45 anni

: 45 anni Altezza : non sappiamo l’ altezza

: non sappiamo l’ Peso : informazione non disponibile

: informazione non disponibile Segno zodiacale: Leone

Leone Professione: cantante, tiktoker

cantante, tiktoker Marito :

: Figli : ha tre figli

: ha tre Tatuaggi : ha tatuaggi visibili

: ha visibili Profilo Instagram: @decrescenzo.r

Biografia ed età

Rita De Crescenzo è una tiktoker napoletana che ha raggiunto una notevole notorietà sui social media. La sua ascesa è legata alla condivisione di video che ritraggono la vita quotidiana nei quartieri popolari di Napoli, spesso accompagnati da musica neomelodica.

Prima di diventare una figura di spicco sui social, Rita ha avuto un passato travagliato, a partire proprio dall’infanzia. La tiktoker è nata a Napoli il 10 agosto 1979 e ha quindi 45 anni d’età. A soli 12 anni rimane incinta di un camorrista. Nonostante la giovanissima età, porta avanti la gravidanza e diventa mamma per la prima volta.

Nel 2017 viene arrestata con l’accusa di spaccio di droga. Come raccontato da Rita stessa ai suoi follower una volta diventata popolare, è stata poi assolta. Da lì a tre anni è esplosa sui social, portando avanti la sua passione per la musica neomelodica.

Vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, Rita De Crescenzo è legata sentimentalmente al marito Salvatore Bianco, anche lui presente sui social. La coppia ha due figli: Rosario di 26 anni e Kekko di 16.

Come anticipato, la tiktoker napoletana ha poi un altro figlio, il suo primogenito avuto a 12 anni. Si chiama Raimondo, ad oggi ha 31 anni ed è cresciuto con i genitori di Rita. Solo da qualche anno i due hanno allacciato un vero e proprio rapporto, come rivelato da Rita stessa su TikTok.

Carriera

Nel 2020 Rita De Crescenzo inizia ad avere un certa rilevanza su TikTok e mentre aumenta la sua popolarità prende il via la sua carriera musicale. Nel 2021, in particolare comincia a rilasciare i suoi primi singoli.

Esce la canzone Ma te vulisse fa’ na gara e ballo?, che riscuote un notevole successo, accumulando quasi 7 milioni di visualizzazioni su YouTube. Negli anni successivi pubblica diversi brani e diventa sempre più conosciuta. Vi lasciamo di seguito tutti i titoli:

Ma te vulisse fa na gara e ballo? (singolo, 2021)

Fiocchi di neve (singolo, 2021)

Guagliù menate ‘o sale (singolo, 2021)

Facimme ammore nun facimme a guerra (singolo, 2022)

Ma chi site (singolo, 2022)

Ge…Ge…Ge… Gelosa (singolo, 2023)

Salamallecco faffarie’ (singolo, 2023)

Cameriere (singolo, 2023)

Aumm Aumm (singolo, 2023)

A tiene ‘n capa (singolo, 2024)

Oltre alla musica, Rita De Crescenzo è spesso invitata a esibirsi in feste private come compleanni, cresime e battesimi, dove porta la sua energia e il suo carisma. Ha anche aperto un negozio dedicato alla vendita di cosmetici e gadget del suo brand, ampliando così la sua attività imprenditoriale.

Quanto guadagna Rita De Crescenzo?

Nonostante Rita De Crescenzo abbia sempre affermato di non ricavare un guadagno direttamente da TikTok, la popolarità che il social le ha regalato le ha permesso oggi di essere coinvolta in diverse attività.

Tra queste, la più redditizia sembra essere la partecipazione a eventi privati, quindi battesimi, comunioni, diciottesimi e feste di laurea. Invitata in tutta Italia, si esibisce cantando le sue canzoni e intrattenendo il pubblico.

Per ogni ospitata, Rita De Crescenzo ha rivelato durante una diretta TikTok di ricevere un compenso di 350 euro. In un’intervista successiva ha aggiunto che nei periodi di maggiore richiesta, tale attività le garantirebbe un guadagno mensile di circa 12mila euro.

Dove seguire Rita De Crescenzo sui social

Rita De Crescenzo è particolarmente attiva su TikTok, dove ha 1,7 milioni di follower e condivide video che mostrano momenti della sua vita quotidiana, esibizioni musicali e interazioni con la comunità locale.

I suoi contenuti sono caratterizzati da un linguaggio diretto e autentico, che le ha permesso di creare un forte legame soprattutto con il pubblico campano, nonostante sia nota in tutta Italia ormai.

Oltre a TikTok, Rita De Crescenzo è presente su altre piattaforme social, come Instagram e Facebook, dove continua a condividere aggiornamenti sulla sua vita e carriera in maniera frizzante e folkloristica.

Rita De Crescenzo e la vicenda di Roccaraso

Ad inizio 2025, Rita De Crescenzo è stata al centro di una controversia legata all’afflusso massiccio di turisti a Roccaraso, una rinomata località sciistica in Abruzzo, e per questo anche intervistata al Tg1.

Dopo aver condiviso video delle sue visite a Roccaraso, migliaia di suoi follower hanno deciso di recarsi nella stessa località, causando problemi di sovraffollamento e disagi per i residenti.

Il sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato, ha dovuto imporre restrizioni sul numero di autobus turistici ammessi nei fine settimana per gestire l’afflusso. Rita ha dichiarato di non sentirsi responsabile per l’accaduto, affermando di aver semplicemente condiviso la sua esperienza con i follower.