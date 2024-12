Stasera durante la puntata del Grande Fratello Alfonso Signorini ha lanciato una frecciata, dopo tanto parlare a seguito dell’ultimo appuntamento del reality show di martedì scorso.

Grande Fratello, la stoccata di Signorini

La puntata di questa sera del Grande Fratello si è aperta subito con il confronto acceso tra Helena Prestes e Shaila Gatta, che sta facendo tanto discutere e ha spaccato in due la Casa. Al centro del discorso anche Lorenzo Spolverato e gli altri inquilini. Ma in apertura c’è stato un momento che ha coinvolto il conduttore Alfonso Signorini, che ha lanciato un frecciatina che forse avrete notato e non è passata proprio inosservata.

Il presentatore non appena entrato in studio è stato accolto dal pubblico da una serie di applausi entusiasti dei presenti, che hanno incitato come al solito in questo avvio di puntata. Dopo aver dato un caloroso benvenuto ai telespettatori, a un certo punto Alfonso Signorini ha detto una frase importantissima, che può essere interpretata come una stoccata:

“Benvenuti al Grande Fratello, questo programma che fa sempre parlare anche quando tace”, ha esordito subito il padrone di casa con una prima frecciatina. Ma non solo, perché ha aggiunto un’altra frase: “Ma va benissimo. Tanto parlano gli altri, ma noi… silenzio!”, ha detto Alfonso Signorini.

Non si è dilungato ulteriormente il presentatore, ma c’è chi pensa che sia dovuto a quanto accaduto a fine della scorsa puntata quando gli ascolti del Grande Fratello non hanno dimostrato alcun miglioramento. Così si è tanto parlato di una possibile chiusura anticipata, addirittura di un presunto addio di Alfonso Signorini al reality show e non solo!

A modo suo dunque Alfonso Signorini ha fatto capire che il Grande Fratello, nonostante tante critiche, andrà avanti. Tant’è che stasera sono previsti tanti nuovi concorrenti e non mancheranno liti e nuove sorprese per i concorrenti e il pubblico.