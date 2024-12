La 67esima edizione de Lo Zecchino d’Oro vede vincere…. Luca Argentero! Ebbene sì, il noto attore ha trionfato in qualità dell’autore del brano “Diventare un albero”, cantato dalla giovanissima Anna Sole Dalmonte.

Luca Argentero vince lo Zecchino d’Oro

Ieri si è tenuta la finale della 67esima edizione dello Zecchino d’Oro, il noto festival musicale dedicato ai bambini. A vincere la manifestazione canora Anna Sole Dalmonte, 9 anni, di Voltana, in provincia di Ravenna. Ma sapete chi è uno degli autori del brano “Diventare un albero”, da lei interpretato? Luca Argentero!

Sì, avete capito benissimo! Luca Argentero ha vinto lo Zecchino d’Oro 2024 come autore! Il testo vanta la firma non solo dell’amatissimo attore torinese, ma tra loro vediamo anche Rebecca Pecoriello e Nicola Marotta. La musica è stata realizzata invece da Rebecca Pecoriello, Stefano Francioni e Nicola Marotta.

Un momento davvero speciale che Luca Argentero ci ha tenuto a festeggiare sui social con una storia Instagram, pubblicata nelle scorse ore, dove non ha trattenuto tutto il suo entusiasmo. “Vincere lo Zecchino d’Oro cheeeeeck”, ha scritto l’attore.

La storia Instagram di Luca Argentero

In bacheca dunque Argentero va a inserire un altro tassello importante per la sua carriera, stavolta non come attore ma autore di una canzone. Peraltro in queste ultime settimane è anche molto impegnato con La coda del diavolo, nuovo film disponibile in esclusiva su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW dal 25 novembre 2024.

Una pellicola che ha già ottenuto i consensi da parte di pubblico e critica e dimostra ancora una volta quanto Argentero sia un attore in grado di interpretare qualsiasi ruolo.

Ma ora è tempo di festeggiare un’altra vittoria per Luca Argentero! Questo verdetto è arrivato nella giornata di ieri domenica 1° dicembre, poco prima delle 20:00. L’appuntamento è stato condotto nella sede del Teatro dell’Antoniano da Carlo Conti direttore artistico dello Zecchino d’Oro. Sempre il presentatore proprio ieri ha avuto una giornata impegnativa, dato che ha annunciato i 30 big che vedremo sul palco del Festival di Sanremo 2025.

Congratulazioni a Luca Argentero, a tutti gli autori e alla giovanissima Anna Sole!