Vincenzo Chianese | 19 Marzo 2024

Grande Fratello

Televoto flash a sorpresa stasera al Grande Fratello: mentre Massimiliano Varrese è stato eletto terzo finalista, Paolo Masella è stato definitivamente eliminato dal programma.

Massimiliano Varrese vola in finale

Grandi emozioni questa sera al Grande Fratello. Dopo l’eliminazione di Anita Olivieri, a un passo dalla finale, è arrivata un’inaspettata sorpresa per gli inquilini ancora in casa. Alfonso Signorini infatti ha annunciato l’apertura di un televoto flash, il cui esito avrà doppio verdetto. Il più votato infatti volerà direttamente in finale, mentre il meno votato lascerà definitivamente la casa. Dopo le nomination a finire in sfida sono stati tre grandi protagonisti di questa edizione: Massimiliano Varrese, Giuseppe Garibaldi e Paolo Masella. Proprio questi ultimi due, risultati i più votati dai loro compagni, hanno dovuto prendere una decisione non semplice.

Il collaboratore scolastico e il macellaio hanno dovuto scegliere un terzo inquilino da portare con loro al televoto. Giuseppe e Paolo hanno così fatto il nome di Massimiliano e così i tre si sono scontrati. Il pubblico del reality show ha iniziato a votare senza sosta e poco fa è arrivato il responso definitivo. Ma cosa è accaduto dunque? Andiamo a scoprirlo.

Il pubblico ha deciso che il terzo finalista di questa edizione di #GrandeFratello è… Massimiliano! pic.twitter.com/VVUgCHrBNw — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 18, 2024

Come ha annunciato Signorini, Massimiliano Varrese è stato eletto terzo finalista di questa edizione del Grande Fratello, con il 46% dei voti. A essere eliminato a una settimana esatta dalla finale è stato invece Paolo Masella, che ha ottenuto il 14% dei voti. Giuseppe Garibaldi invece continuerà il suo percorso in casa, dopo aver ricevuto il 40% dei voti.

Il pubblico ha deciso che a dover abbandonare immediatamente la Casa di #GrandeFratello è… Paolo! pic.twitter.com/NM3RThocBA — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 19, 2024

Ma cosa accadrà nel corso della semifinale, in onda su Canale 5 giovedì, e chi si guadagnerà la finale? Non resta che attendere per scoprirlo.