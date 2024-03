NEWS

Vincenzo Chianese | 18 Marzo 2024

Grande Fratello

Nel corso della nuova diretta del Grande Fratello, Massimiliano Varrese e Simona Tagli hanno ballato un sensuale tango.

La performance di Massimiliano Varrese e Simona Tagli

Mancano ormai pochissimi giorni alla finale del Grande Fratello ed è partito ufficialmente il count down per l’ultima puntata. Stasera nel mentre nel corso della nuova diretta si è parlato di due grandi protagonisti di questa edizione: Massimiliano Varrese e Simona Tagli. Nonostante la gieffina sia diventata una concorrente sono nell’ultimo periodo, nel giro di pochi giorni ha saputo conquistare il cuore del pubblico, diventando così una delle inquiline più amate di questa edizione.

Proprio in questi giorni l’attore e la showgirl si sono avvicinati particolarmente e tra loro è nata una bellissima e sincera amicizia. Tuttavia, come accade sempre in questi casi, i più maliziosi del web hanno ipotizzato che tra i due ci fosse un’attrazione reciproca e così stasera la questione è stata affrontata.

Simona e Massimiliano… c'è effettivamente dell'attrazione? Qualcuno è pronto a scommetterci… 🔥 #GrandeFratello pic.twitter.com/Nxk1MFaV1L — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 18, 2024

Naturalmente sia Massimiliano Varrese che Simona Tagli hanno precisato come tra loro non ci sia altro che un grande affetto. Ma non è finita qui. Poco dopo infatti i concorrenti del Grande Fratello hanno ballato insieme un sensuale tango e la loro performance ha infiammato il web.

Il pubblico intanto si chiede già se Massimiliano e Simona riusciranno ad arrivare in finale e ai due facciamo un enorme in bocca al lupo.