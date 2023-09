NEWS

Vincenzo Chianese | 5 Settembre 2023

Grande Fratello

Le curiosità sul Grande Fratello

Lunedì 11 settembre parte ufficialmente la nuova edizione del Grande Fratello, che quest’anno sarà pieno di novità. Per la prima volta infatti il cast sarà composto da Vip e da Nip, e solo pochi giorni fa sono stati annunciati i primi 6 concorrenti ufficiali.

Attualmente sono dunque in corso gli ultimi preparativi in vista della prima puntata, e come al solito non mancheranno le emozioni. Anche stavolta infatti ci sarà il doppio appuntamento settimanale, al lunedì e al venerdì.

Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, in queste ore Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato tutte le curiosità sulla storia del Grande Fratello, dall’edizione più affollata al concorrente più anziano.

Andiamo a scoprirle tutte.

L’edizione più affollata del Grande Fratello

Nel corso degli anni sono state numerose le edizioni del reality show (tra Vip e Nip, ndr) andate in onda.

Ma qual è stata la più affollata?

Con un totale di ben 38 concorrenti, il GF Vip 6 si conferma essere l’edizione più affollata di tutte.

Ma andiamo avanti.