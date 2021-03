1 Ecco le nomination del Grande Fratello Vip 5

Dopo 5 mesi e un giorno ieri si sono spente le luci della Casa del Grande Fratello Vip 5, dove a trionfare è stato Tommaso Zorzi. Dinamiche, liti, abbracci, amore, amicizie vere e altre ancora da decifrare. Il tutto è stato condito da non poche nomination, alcune di esse davvero iconiche.

Si passa da quella spiazzanti di Tommaso Zorzi a Francesco Oppini, per proseguire con quella di Dayane Mello a Rosalinda Cannavò, per passare a quella di Maria Teresa Ruta che dà dello ‘scalda banco’ a Massimiliano Morra e non solo. Sono davvero tantissime che abbiamo deciso di racchiudere in una gallery.

Ecco dunque una carrellata con alcune delle nomination iconiche di questa lunga avventura del Grande Fratello Vip 5…

Tommaso Zorzi nomina Rosalinda Cannavò (Adua Del Vesco)

Il simply the best di questa edizione: la nomination di Tommaso ad Adua viene eletta miglior nomination#TZLATESHOW #GFVIP



pic.twitter.com/ckXkXHCCqT — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) February 25, 2021

Partiamo da Tommaso Zorzi che ha non solo svelato una confidenza fatta da Rosalinda Cannavò, la quale gli avrebbe detto qualcosa su Massimiliano Morra, ma che la stessa ha poi smentito.

Questo dunque ha portato l’influencer a fare questa mossa durante una delle puntate del reality show.

Continua per vedere tutta la gallery delle iconiche nomination del Grande Fratello Vip…