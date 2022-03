1 Smantellata la casa del Grande Fratello Vip 6

Sono passati più di 6 mesi da quando su Canale 5 è iniziato il Grande Fratello Vip 6. Poco meno di una settimana fa il reality condotto da Alfonso Signorini è giunto così al termine, con la vittoria di Jessica Selassié. Questa edizione si è confermata essere come la più lunga nella storia del programma, e in questi mesi tante sono state le emozioni che abbiamo vissuto grazie ai concorrenti che hanno varcato la porta rossa e si sono messi in gioco senza filtri. Tra triangoli, nuovi amori, liti, amicizie e tante lacrime quest’anno ne abbiamo viste di ogni, e numerosi sono stati i colpi di scena ai quali abbiamo assistito.

Nel mentre nel corso della finale proprio Alfonso Signorini ha annunciato che a settembre tornerà a condurre la settima edizione, e senza dubbio a breve si inizierà già a parlare del nuovo cast di Vipponi. In queste ore intanto sul web ha iniziato a girare un video che non è passato inosservato.

Dopo la finale del Grande Fratello Vip 6 infatti la casa è stata smantellata, così come accade ogni anno. Tuttavia i mobili e tutti gli accessori non andranno buttati via, ma saranno donati in beneficenza. Sui social così è stato mostrato com’è la casa oggi, dopo che tutti i concorrenti l’hanno lasciata. Questo il video in questione, che sta emozionando i fan del programma:

Nel mentre in questi giorni a parlare per la prima volta è stata Jessica Selassiè, vincitrice di questa edizione. Andiamo a leggere le dichiarazioni della Principessa, che ha anche svelato chi pensava vincesse il programma.