1 Chi lascerà il Grande Fratello Vip 6?

Finalmente ci siamo! Questa sera su Canale 5 va in onda la semifinale del Grande Fratello Vip 6 e senza dubbio non mancheranno tantissimi colpi di scena. Nel corso della diretta con Alfonso Signorini scopriremo chi saranno i finalisti di questa edizione, oltre a Delia Duran, Lulù Selassié e Davide Silvestri, e chi invece dovrà lasciare la casa a un passo dall’ultima puntata. Tanta senza dubbio è l’emozione dei Vipponi, che tra pochi giorni torneranno ufficialmente alla loro vita di sempre. Nel mentre però in queste ore è stato aperto uno degli ultimi televoti e stasera sapremo chi sarà il nuovo eliminato. A scontrarsi in nomination stavolta ci sono Barù e Manila Nazzaro, e solo uno di loro dovrà terminare il suo percorso. Ma chi sarà a scamparla e chi invece dovrà abbandonare il programma?

Anche questa settimana noi di Novella2000.it abbiamo lanciato un sondaggio e vi abbiamo chiesto di votare e di salvare il vostro Vippone preferito. Tuttavia per la prima volta è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato. Sembrerebbe che i giochi siano del tutto aperti e che fino all’ultimo secondo non avremo alcuna certezza su quello che accadrà. Sia Barù che Manila Nazzaro infatti hanno totalizzato il 50% dei voti, segno dunque che entrambi sono amati dai nostri lettori.

Ma cosa accadrà dunque e chi sarà il nuovo eliminato del Grande Fratello Vip 6? Naturalmente il verdetto definitivo lo scopriremo solo nel corso della semifinale con Alfonso Signorini. Di certo però pare che tutto sia ancora da stabilire.

Per avere un’idea più chiara su chi potrebbe essere il nuovo eliminato facciamo affidamento anche sul sondaggio lanciato dal portale Reality House. Scopriamo i risultati di questa seconda votazione.