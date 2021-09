Chi è Manila Nazzaro? Età, vita privata e Instagram

Ecco cosa sappiamo di Manila Nazzaro, concorrente del Grande Fratello Vip 6. Età, altezza, vita privata, lavoro e Instagram.

Manila Nazzaro età e biografia

Chi è Manila Nazzaro, prossima concorrente del Grande Fratello Vip 6, e dove è nata? Nasce a Foggia il 10 ottobre 1997, di conseguenza oggi ha un’età pari a 43 anni. L’altezza, inoltre, corrisponde a 1 metro e 80 centimetri circa.

Chi sono i suoi genitori? Chi è il padre? L’uomo si chiama Gianmarco e ha lavorato come bancario a Foggia. Sulla mamma Adriana, invece, non abbiamo particolari informazioni.

In merito agli studi, Manila Nazzaro dopo il liceo si iscrive alla facoltà di Medicina e Chirurgia, ma non completerà il percorso per ottenere la laurea per mettersi subito a lavoro come modella.

Vita privata

Della vita privata di Manila Nazzaro sappiamo che ha un ex marito, ovvero Francesco Cozza. I due sono convolati a nozze nel 2005 per poi separarsi nel 2017. Dal matrimonio, inoltre, sono nati anche due figli, Nicolas e Francesco.

Dopo qualche tempo ha ritrovato la felicità con il compagno Lorenzo Amoruso. Lei e il fidanzato, dopo la loro partecipazione di Temptation Island, hanno parlato di sposarsi ma ancora pare non abbiano scelto una data.

Per rimanere sempre aggiornati sulla sua vita, però, potete seguirla sui social. Ecco quali…

Dove seguire Manila Nazzaro: Instagram e social

Nel caso in cui foste dei fan di Manila Nazzaro, prossima concorrente del Grande Fratello Vip 6, su quali profili social potreste seguirla? Su Twitter, per esempio ha più di 14mila utenti che la seguono, e lo aggiorna molto spesso.

La stessa cosa, poi, accade anche su Facebook dove contiamo oltre 330mila seguaci. Tanti i video e le foto che la mostrano a lavoro e non solo. Infine, Instagram, ha all’attivo quasi 320mila follower e anche in questo caso non mancano scatti che la mostrano mentre si rilassa da sola, con il suo cane o con i figli.

Carriera

La carriera da modella di Manila Nazzaro ha inizio nel periodo dell’università. Nel 1999 vince il concorso di Miss Italia. Oltre a ottenere il titolo nazionale si guadagna anche la fascia di Miss cinema e il secondo posto come Miss Eleganza. Diventa testimonial di diverse campagne pubblicitarie e poi inizia a studiare recitazione a Roma.

Dal 2000 al 2003 partecipa a diversi spettacoli teatrali, come per esempio, Casa di bambola e Tre sorelle. Nel frattempo debutta come protagonista nel lungometraggio Il paradiso può attendere. Di lì a poco la vediamo anche nel musical Scanzonatissimo ed la presentatrice di Music Box Italia. Nel 2010 è una delle invitate, con Roberta Gangeri e Veronica Maya per La partita del cuore.

Manila Nazzaro, poi, diventa inviata per due stagioni del programma Mezzogiorno in famiglia su Rai 2. Nel 2016, invece, ne diventa conduttrice con Massimiliano Ossini. Oggi però è anche presentatrice radiofonica. In che radio lavora? Dal 2017 entra a far parte della famiglia di RTL 102.5 presentando Pane, amore e Zeta Weekend su Radio Zeta.

Tra una trasmissione e l’altra torna a Miss Italia, nel 2019, come giurata. Nel 2020, inoltre, la troviamo su Canale 5 a Temptation Island con il compagno Lorenzo Amoruso. Il 2021, infine, la vede come concorrente al Grande Fratello Vip 6.

Miss Italia

Manila Nazaro, quindi, vince Miss Italia nel 1999. Dietro di lei Elisa Pelatti al secondo posto e Caterina Balivo al terzo. Proprio con quest’ultima, però, sembra che non scorra buon sangue.

Le due, infatti, non hanno mai legato nel corso del concorso e da allora non hanno avuto particolari contatti. La futura gieffina, inoltre, ha rivelato in un’intervista di alcuni loro incontri più recenti e di come, sembrerebbe che la Balivo abbia bloccato le ospitate ai suoi programmi:

A Miss Italia 2019, condotta da Alessandro Greco, eravamo presenti entrambe. E anche in quella occasione ha fatto un’uscita molto brutta dicendo che ‘al momento, ossia nel 1999, c’era una più bella di me, ma il successo si fa lo stesso anche non vincendo’. Quella che era più bella di lei era a pochi metri da lei. Ero io, sono io! Qual è il problema di Caterina di nominarmi? So per certo che lei non mi ha mai voluto nei suoi programmi. Mi bloccava le ospitate. È accaduto anche a Vieni da me.

Caterina Balivo non ha ancora risposto, ma vedremo cosa accadrà. Per ora sappiamo solo la storia dal punto di vista di una delle due parti. Lasciando, però da parte questo argomento andiamo a vedere più nel dettaglio la carriera di Manila Nazzaro.

Teatro

Vediamo, ora, in quali opere a teatro è stata presente Manila Nazzaro:

Passiamo, quindi, hai programmi televisivi con Manila Nazzaro…

Programmi televisivi

Manila Nazzaro è stata conduttrice e ospite di diversi programmi televisivi negli anni. Ecco, quindi, di quali stiamo parlando:

Manila Nazzaro a Temptation Island

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso hanno preso parte all’ottava edizione di Temptation Island. Una stagione un po’ diversa dalle precedenti, in quanto mischiava le coppie “Nip” con quelle “Vip“. Oltre a loro, infatti, erano presenti anche Antonella Elia e Pietro Delle Piane.

Fatto sta che per la conduttrice e l’ex calciatore non ci sono stati particolari problemi durante il loro percorso nel reality. Per tale ragione hanno deciso di uscire insieme e ancora oggi conducono una felice vita da innamorati.

Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip 6

Lunedì 13 settembre 2021 avrà inizio il Grande Fratello Vip 6 e Manila Nazzaro sarà una delle concorrenti. Il reality, poi, proseguirà la sua messa in onda con un doppio appuntamento settimanale il venerdì, partendo già dal 17 settembre 2021.

In una intervista con TV Sorrisi e Canzoni ha rivelato che partecipa al GF Vip perché l’idea la diverte molto ed è un’occasione speciale per lei. Non sa cosa il pubblico potrebbe scoprire di lei, ma di una cosa è certa: per gli inquilini della casa cucinerà i taralli pugliesi e metterà in ordine.

La cosa che la fa più arrabbiare è l’aggressività. Inoltre, rivelando un pregio ha detto di ritenersi ordinata, ma il difetto è che non bisogna parlarle di prima mattina. Una volta finito il programma spera che Lorenzo Amoruso le chieda finalmente di sposarlo.

Ecco, ora, chi sono gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 6…

I concorrenti del Grande Fratello Vip 6

Andiamo, adesso, a vedere tutti i concorrenti che terranno compagnia a Manila Nazzaro all’interno del Grande Fratello Vip 6. Partiamo dalle donne:

Per quanto riguarda gli uomini, invece, al GF Vip 6 troveremo anche:

In studio, invece, la conduzione è affidata sempre ad Alfonso Signorini, mentre le opinioniste quest’anno saranno Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Il percorso di Manila Nazzaro al GF Vip 6

Il percorso di Manila Nazzaro all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6 ha inizio lunedì 13 settembre 2021. Dovremo, quindi, attendere il passare dei giorni per scoprire come si comporterà con i suoi compagni di avventura e cosa penseranno di lui quest’ultimi.

