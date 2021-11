1 I nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 6

Siamo ormai nel pieno del Grande Fratello Vip 6, e come sappiamo pochi giorni fa è arrivato un comunicato ufficiale in merito al destino della trasmissione. Il programma infatti non finirà il 13 dicembre come inizialmente stabilito, ma si prolungherà fino al 14 marzo 2022. Questa edizione dunque sarà la più lunga nella storia del reality e per questo motivo arriveranno in casa nuovi concorrenti! Già nel corso dell’ultima diretta abbiamo assistito all’arrivo di Maria Monsè e di Patrizia Pellegrino. Ma le new entry non sono terminate! Nei prossimi giorni infatti tanti nuovi protagonisti varcheranno la porta rossa e di certo ne vedremo di belle.

Adesso Dagospia in esclusiva annuncia che lunedì sera, durante la diretta, entreranno nella casa del Grande Fratello Vip 6 ben 4 nuovi Vipponi, tre dei quali sono vecchie conoscenze del reality. Parliamo infatti di Valeria Marini, che partecipa al programma per la terza volta, di Ferdinando Giordano, che ha preso parte all’11esima edizione del format Nip, e di Giacomo Urtis, che solo lo scorso anno era stato nel cast. Questo quanto riporta Dagospia:

“AL GRANDE FRATELLO VIP, VERSIONE EXTRALARGE DOPO I BUONI ASCOLTI, SBARCANO NUOVI CONCORRENTI. LUNEDÌ SERA IL REALITY CONDOTTO DA ALFONSO SIGNORINI DARÀ IL BENVENUTO A QUATTRO NEW ENTRY: LA BOMBASTICA VALERIA MARINI, L’EX GIEFFINO FERDINANDO GIORDANO. DULCIS IN FUNDO IL CHIRURGO GIACOMO URTIS”.

Lunedì dunque 4 nuovi Vipponi entreranno nella casa del Grande Fratello Vip 6 e di certo gli equilibri verranno stravolti. Nel mentre solo poche ore abbiamo scoperto che un noto ex protagonista di Uomini e Donne ha rifiutato la partecipazione al reality di Alfonso Signorini. Rivediamo di chi si tratta e le sue dichiarazioni in merito.