Nicolò Figini | 11 Dicembre 2022

Gli attacchi a Marco Bellavia

Qualche giorno fa è stato annunciato che Ginevra Lamborghini avrebbe fatto il suo ingresso al Grande Fratello Vip 7 come ospite per tornare a riabbracciare Antonino Spinalbese. Contro tale scelta è stato anche Marco Bellavia, il quale ha scritto con un post su Instagram: “Ginevra dopo la squalifica rientra nella casa venendo premiata? Mancanza di rispetto nei confronti di tanti … Cosa ne pensate? Io sono assolutamente contrario e deluso“.

I due si sono spiegati, dopo un confronto con Ginevra (la quale è anche positiva al Covid). Ad attaccare Marco, però, è stato Amaurys Perez: “Volevo solo dire dov’è andato il significato della parola perdono. Ok? Sei incoerente. Se l’hai non devi scrivere queste cose. Allora perché non gliele hai dette lì? Ce l’hai avuta seduta lì per tre settimane, perché non glielo hai detto in faccia? Non lo devi scrivere. Lei sta subendo le stesse cose che tu hai subito“.

Dopo tali parole rivolte a Marco Bellavia il pubblico ha iniziato ad applaudire e a esultare. Anche Sonia Bruganelli ha gridato: “Bravo“. E Amaurys ha continuato: “Tu stai alimentando quello che è successo. Sei qui per insegnare?“. Il conduttore ha tentato di metterci una pezza e di difendere Marco, affermando che forse aveva subito la pressione dei social che lo stavano esortando a dire qualcosa. Perez ha replicato: “Siamo uomini, non bambini“.

Insomma, ognuno alla fine è rimasto della propria idea. QUI per il video completo della puntata.