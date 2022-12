NEWS

Nicolò Figini | 10 Dicembre 2022

GF Vip 7

La scoperta di Attilio Romita

Questa sera al Grande Fratello Vip 7 si è parlato del rapporto tra Attilio Romita e Sarah Altobello. I due si sono molto avvicinati nel corso delle settimane. Prima lei ha mostrato il suo interesse. In seguito anche lui ha fatto dei commenti sulla ragazza. I due hanno detto di aver creato solamente una bella amicizia e hanno garantito che giocano e tra loro non ci sarà mai nulla di fisico. Successivamente il giornalista è stato chiamato in un’altra stanza.

Qui ha scoperto la reazione della compagna Mimma dopo aver visto i loro atteggiamenti negli ultimi giorni: “Entrambi patetici, la colpa è di entrambi. Che discorsi gloriosi che ho sentito. Attilio come sempre si distingue per la sua sensibilità. Buon compleanno a me. Scusate ma il triangolo con la Sarah, no! Facciamoli andare nel van da liberi. Dopotutto a Natale bisogna essere buoni“. Leggendo queste parole scritte da una persona ferita Attilio ha chiesto scusa e che il loro amore è più forte di tutto.

Di lì a poco ecco di nuovo Sonia Bruganelli, che questa sera l’aveva già attaccata, aggiungendo parole molto dure verso la Altobello (QUI il video):

“In questo caso voglio dire che Attilio non ha fatto una bella figura, ma Sarah l’ha fatta pessima. Tu lo sai, un uomo sta lì, vuole bene alla sua donna… Adesso fai delle facce e sembri quasi contenta. Se avendo questa dinamica tu vai più avanti, io sono contenta per te. Ma passare sulle vite degli altri è una cosa orribile“.

Sarah ha urlato che non permette di dire a Sonia che lei si mette in mezzo tra moglie e marito, in questo caso Attilio Romita e Mimma. Ha chiesto, poi, scusa a quest’ultima aggiungendo che non vuole passare come quella che porta via gli uomini alle altre. Infine Giulia ha letto i tweet molto duri di Mimma questa sera in diretta.