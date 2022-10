I nominati del Grande Fratello Vip 7 del 13 ottobre

La puntata del 13 ottobre 2022 del Grande Fratello Vip 7 è stata carica di eventi. Prima di tutto Signorini ha parlato con Pamela Prati in merito alle dichiarazioni della scorsa settimana. In seguito Luca Salatino ha incontrato la madre per una sorpresa. Successivamente Gegia ha parlato del suo amore turco. C’è stato, quindi, uno scontro tra Carolina, Cristina, Wilma e Patrizia.

Alfonso, quindi, ha parlato dei preferiti della Casa, ovvero coloro che saranno anche immuni. Parliamo di Wilma, Patrizia, Elenoire, Carolina e Daniele. Orietta Berti ha scelto Alberto De Pisis, mentre Sonia Bruganelli ha scelto Charlie Gnocchi. Si passa alle nomination del Grande Fratello Vip 7:

Edoardo Donnamaria ha nominato Antonino Spinalbese

Antonino ha nominato Nikita Pelizon

Nikita ha nominato Antonino

Amaurys Perez ha nominato Antonino

George Ciupilan ha nominato Antonella Fiordelisi

Pamela Prati ha nominato Attilio Romita

Antonella ha nominato George

Luca ha nominato Giaele De Donà

Cristina ha nominato Giaele

Attilio ha nominato Pamela

Wilma ha nominato Giaele

Carolina ha nominato Attilio

Charlie ha nominato Amaurys

Alberto ha nominato Nikita

Patrizia ha nominato Cristina

Daniele ha nominato Pamela

Elenoire ha nominato Nikita

In nomination al Grande Fratello Vip 7, quindi, troviamo Antonino, Nikita e Giaele. I telespettatori, quindi, sceglieranno chi mandare avanti. Molto presto, quindi, scopriremo di chi si tratta. Continuate a seguirci per tante altre news. Per recuperare la puntata intera andate su Mediaset Infinity.

