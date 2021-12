Domani al Grande Fratello Vip due nuovi concorrenti

Importanti novità per la puntata di domani sera del Grande Fratello Vip. Come già annunciato da Gabriele Parpiglia a Casa Chi molto presto vedremo l’arrivo di due nuovi concorrenti. Vip che vanno ad aggiungersi agli ultimi entrati Alessandro Basciano ed Eva Grimaldi. Loro sono Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, meglio conosciuto come Barù e Nathalie Caldonazzo.

TV Blog nella giornata odierna ha fatto sapere che il loro ingresso è previsto durante l’appuntamento di lunedì 20 dicembre 2021. Ecco quanto si apprende a proposito delle new entry del Grande Fratello Vip. Il primo, come dicevamo, è Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, nipote di Costantino della Gherardesca. Ecco quanto si legge sul sito:

“Sarà infatti lui uno dei due nuovi ingressi di domani sera nella puntata pre-natalizia del fortunato reality show di Canale 5 diretto e condotto da Alfonso Signorini. Barù, dopo aver partecipato a quella edizione di Pechino express ha fatto parte anche del cast del varietà del pomeriggio di Rai2 Detto fatto. Quindi è stato giudice del varietà Cuochi e fiamme. Appassionato di enologia, personalità poliedrica ed estremamente affascinante, Barù sarà sicuramente una presenza molto interessante all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6”.

Ma non è finita qui, perché come dicevamo a fare il suo arrivo al Grande Fratello Vip sarà anche Nathalie Caldonazzo. Vediamo quanto riportato dal sito:

“Abbiamo detto che saranno due gli ingressi nella casa del Grande Fratello Vip 6 di domani sera. Il secondo ingresso sarà quello di Nathalie Caldonazzo, attrice e show girl romana, il cui nome è già uscito nei giorni scorsi su svariati organi di stampa. Attrice di cinema e di teatro, Nathalie ha anche percorso in lungo e in largo il territorio televisivo. La ricordiamo ballerina nel varietà di Rai1 Stasera Lino con Lino Banfi, ma anche showgirl negli spettacoli del Bagaglino diretti da Pier Francesco Pingitore ed ancora concorrente all’Isola dei Famosi 12 e a Temptation Island vip 2, programmi questi diffusi da Canale 5”.

Domani sera, se il tutto verrà confermato, Barù e Nathalie saranno annunciati come nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip. Oltretutto non è finita qui, perché altri due vipponi arriveranno durante la prima puntata del 2022, prevista per il 3 gennaio. Attenzione!

Novella 2000 © riproduzione riservata.