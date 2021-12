Le parole di Clizia Incorvaia sulla figlia Nina

Clizia Incorvaia sta vivendo momenti non facili, purtroppo a causa dei Covid-19, virus che ha contratto sua figlia Nina di appena 6 anni, primogenita avuta dalla relazione con l’ex Francesco Sarcina. A informare i propri fan di quanto sta succedendo è stata proprio l’ex gieffina attraverso un post su Instagram. La fidanzata di Paolo Ciavarro ha pubblicato una foto che la ritrae insieme alla sua bambina. Ad accompagnare lo scatto queste parole, che vi riportiamo in seguito:

“Famiglia virtuale è giusto informarvi, Nina ha il covid. Sto passando ore di sconforto poiché ho tre vite da proteggere Nina, bebè e infine me”.

Ha rivelato Clizia Incorvaia su Instagram, per poi aggiungere: “Il 23 dovrei fare seconda dose vaccino, spero di essere negativa per poterlo fare (a giugno sono rimasta incinta e non ho potuto fare vaccino, non perché fossi contraria)”.

Ci ha tenuto a precisare Clizia Incorvaia, che ha poi lanciato un importante messaggio ai suoi follower:

“Non abbassate la guardia, vaccinatevi, fate tamponi molecolari ( non rapidi ) dinnanzi a casi di covid nelle classi dei vostri figli e nel lavoro . Non siate superficiali e riservate la “sana leggerezza” ad altro. Se ci fosse meno menefreghismo è più senso civico non ci troveremmo in questa situazione. Pensate alla vostra pelle come a quella del prossimo. Questo è il migliore messaggio natalizio che potete inviare.

Con amore, C”.

A sostenere Clizia Incorvaia tantissimi volti noti del mondo dello spettacolo, da Guenda Goria a Maria Teresa Ruta. Per passare ad Adriana Volpe con la quale ha vissuto l’esperienza del GF Vip 4. L’opinionista ci ha tenuto a mostrarle la sua vicinanza con questo messaggio: “Forza, ti abbraccio forte, vedrai che andrà tutto bene”.

Noi di Novella2000.it ci accodiamo ai tantissimi pensieri e facciamo gli auguri di pronta guarigione alla piccola Nina, figlia di Clizia Incorvaia.