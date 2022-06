1 Graziano Di Prima e Giada Lini si sposano

Lui è stato in passato ballerino ad Amici, lei è attualmente ballerina professionista a Ballando con le stelle. La loro relazione va avanti da sei anni e adesso sono pronti per convolare a nozze. Stiamo parlando di Graziano Di Prima e Giada Lini, due ottimi e famosi ballerini molto noti, come detto, anche nella TV italiana.

Forse non tutti ricordano Graziano, il quale ha partecipato all’edizione del talent di Maria De Filippi in cui vinsero i The Kolors. Non riuscì ad arrivare in finale, ma questo non gli ha impedito di farsi notare e soprattutto fare carriera. Infatti dopo Amici è stato uno dei ballerini di Strictly Come Dancing, programma in onda sulla BBC. La partecipazione a questo show britannico gli ha letteralmente spalancato le porte del mondo dello spettacolo e attualnente lavora ancora per la nota rete britannica.

Giada, invece, negli ultimi anni è sicuramente più conosciuta in Italia, essendo una professionista nel programma di Milly Carlucci. Ma la sua vicinanza con Amici non riguarda solo la relazione con il suo futuro marito. Lei, infatti, è sorella di Leonardo Lini, ballerino di latino-americano che ha partecipato proprio all’edizione 21 del talent come allievo di Alessandra Celentano.

Come detto, Graziano Di Prima e Giada Lini convoleranno a nozze e lo hanno annunciato via social. Ecco cosa hanno scritto…